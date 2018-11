Más del 30% de siniestros y accidentes vehiculares ocurren los lunes y sabádos

Cuando faltan pocas semanas para las celebraciones de diciembre, fecha en la que los ciudadanos acostumbran a salir y pasarla bien, las aseguradoras exhortan a manejar con cuidado para evitar accidentes que lamentar.

De hecho, la corredora de seguros digitales SeguroSimple.com,reveló que la mayor cantidad de siniestros vehiculares ocurren entre lunes y sábados.

Los lunes registran un 16,9%, los viernes un 14,8% y el sábado un 17,3%. Mientras tanto, hay una ligera reducción los días martes y jueves con 14,3%, miércoles un 13,2% y los domingos 9,3%.

Para Nicolás Droguett, fundador de SeguroSimple.com, "las cifras sustentan lo que se refleja en el país en cuanto a siniestros, los inicios y fines de semana son los días más propensos para los conductores en pasar por estas situaciones, y los motivos pueden ser diversos, no se conoce a los siniestros sólo como accidentes de tránsito, ya que estos pueden ser reflejados en intentos de robo, batería baja, despiste, robo de accesorios, vandalismo, entre otros".

Las estadísticas también reflejan quiénes son los responsables de los incidentes: “Hemos visto en los resultados que se rompe el mito donde se precisa que las mujeres son más propensas a los siniestros que los varones, ya que 69,5% de estos son reportados por hombres, mientras que el 23,4% por mujeres".

Además, resaltó que algunos siniestros son rechazados por las aseguradoras por la omisión de denuncia y consumo de sustancias etílicas, declaración fraudulenta, no reportar el siniestro desde el lugar de los hechos y no realizar los trámites pertinentes y también detectar que los daños materiales no fueron por causa de accidentes de tránsito.

Asimismo, señaló que el 84% de los accidentes ocurre por factores humanos, por ello la Superintendencia de Transportes (Sutran) insta a las personas a adoptar conductas de manejo seguras, sobre todo cumplir con las normas de tránsito y transportes urgentes para llegar a salvo a sus destinos, ya que más de 750 personas han muerto a causa de ello.