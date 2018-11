¿Cómo identificar si la leche que compro es 100% natural?

Perú parece ser el único país de la región donde la hamburguesa de pollo no es de pollo, el chocolate tampoco es chocolate y ahora la leche resulta no ser leche al 100%. La pregunta cae redonda, ¿qué estamos consumiendo?

En los últimos días, con la ratificación de la sanción interpuesta por Indecopi a tres empresas del rubro lácteo dicha problemática en la industria alimentaria ha vuelto a entrar a debate. Las empresas Gloria, Nestlé y Laive fueron sancionadas con más de 9 millones de soles en total por mal etiquetado en algunos de sus productos.



¿Es leche realmente?



Cientos de peruanos vimos en la televisión la famosa propaganda de "toma tres vasos de leche al día para crecer", nos preguntamos ahora si lo que consumimos fue un engaño o qué hicimos mal para no ser tan altos.

Pero para el Dr. Marcial Silva Jaimes, docente de la facultad de industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la respuesta es simple: "Las industrias no están siendo transparentes con la información al público".



"Perú es un país donde ocurren estos problemas porque el mercado es muy permisivo y hay poca fiscalización. El estado se ha vuelto muy liberal en ese sentido y piensa que todo lo puede regular el mercado, pero hay cosas que no regula, como la falta de ética de quienes producen los alimentos", subraya.



Reconociendo el verdadero producto



El problema, al menos en la leche, se presenta principalmente en las denominadas leches "evaporadas", ¿Por qué?



"Si es realmente evaporada entonces es un producto que ha pasado por un proceso por el cual se ha evaporado cierta cantidad de agua de la leche, pero no significa que le pongan leche en polvo, sólidos no grasos, o saborizantes. Si lees que tiene todo eso, entonces no es leche evaporada por más que tenga el 50% de leche. No responden a la denominación transparente de leche", indicó.

Para no desanimarnos, el especialista precisa que sí se puede encontrar productos 100% leche en los mercados locales. "Estos son la leche UTH o las leches pasteurizadas que los venden en algunos lugares", indica.



¿Y el pollo que no es pollo?



Hace unas semanas atrás, San Fernando también fue multado por el Indecopi por ofrecer hamburguesas de pollo, cuando en su contenido figuraban otras insumos complementarios como grasa de cerdo y pavo, por ejemplo.



Si bien el producto no hará daño al cliente está siendo engañado tanto publicitariamente como en el costo real del producto, dado que la industria, al usar insumos de bajo valor, está ganando grandes utilidades, según advierte el especialista.



"Ahí radica el principal problema. Si yo coloco materia prima barata entonces mis costos de producción son bajos, pero si los vendo a precio del mercado, entonces tengo mayor utilidad. En cambio si fuera todo de pollo o cerdo, sería un producto premium que sería muy caro, y no conviene económicamente", indica.



"Les conviene en términos de costo, porque tienen mayores ganancias. El motivo es básicamente económico", finalizó.