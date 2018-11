Trabajadores de Google protestan por acoso sexual

Los empleados de Google comenzaron una serie de paros este jueves en sus oficinas alrededor del mundo como protesta por la manera en la que la empresa ha manejado casos recientes de acoso sexual.

"No estoy en mi escritorio porque estoy caminando en solidaridad con las Googlers y contratistas para protestar contra el acoso sexual, mala conducta, falta de transparencia y una cultura del trabajo que no le funciona a todos. Regresaré a mi escritorio más tarde. Me fui por un cambio real", son los mensajes que dejaron las personas que decidieron participar en la marcha.

La crisis estalló al conocerse que el creador del sistema operativo Android para móviles, Andy Rubin, había recibido un pago de US$ 90 millones tras dejar la firma después de ser acusado de acoso sexual en el 2013.

Los manifestantes han expresado cinco peticiones de cambios a la empresa entre las que se encuentran el hecho de acabar con el arbitraje forzado en casos de acoso y discriminación, el compromiso de acabar con la desigualdad salarial y de oportunidades, un informe público de transparencia sobre acoso sexual, un proceso claro para denunciar la conducta sexual inapropiada y nombrar un representante de los empleados en el consejo.

El presidente ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, validó el derecho de los empleados a la protesta. “Estoy comprometido por completo en avanzar en un tema que ha persistido en nuestra sociedad y, sí, aquí en Google también”, reconoció.❧