¿En cuánto ha crecido la riqueza de multimillonarios?

De acuerdo con el reporte anual de PwC y UBS Billionaires Insights: New visionaries and the Chinese Century, la fortuna de los multimillonarios, a nivel global, experimentó un crecimiento récord de 19% durante 2017, hasta alcanzar los 8,9 billones de dólares, repartidos entre 2 158 personas. El aumento fue mucho más significativo en el caso chino, donde se logró un crecimiento de 39% hasta los 1,12 billones de dólares, casi el doble que su contraparte europea y americana.

El fenómeno chino y el desafío para Silicon Valley

En el 2006, solo había 16 multimillonarios chinos. Hoy en día, a tan solo 30 años desde que el gobierno permitió la participación de la empresa privada, el número se ha elevado a 373. Es decir, uno de cada cinco multimillonarios en el mundo proviene de China.

La cohorte china se hizo a sí misma en el 97% de casos, muchos de ellos en sectores como tecnología y comercio minorista o retail. De hecho, tan solo en 2017, 89 empresarios chinos se convirtieron en multimillonarios, aproximadamente tres veces más que en Estados Unidos y los países EMEA.

Los multimillonarios asiáticos, especialmente en la ciudad china de Shenzhen, están desafiando el predominio tradicional de los Estados Unidos en el espíritu empresarial tecnológico. En 2017, igualaron su nivel de fondos de capital de riesgo para start-ups, registrando cuatro veces más patentes relacionadas con inteligencia artificial y tres veces más en temas relacionados a criptografía y blockchain.

A nivel global, los millonarios conducen la innovación, ya que han estado detrás del 80% de las 40 principales innovaciones más vanguardistas de los últimos 40 años. En 2017, un total de 199 emprendedores se hicieron multimillonarios, incluyendo algunos que innovaron en materia de blockchain, préstamos de persona a persona, genoma y energía renovable.