Crece oferta de vivienda para jóvenes: hay departamentos desde US$ 50 mil

Son tres las razones que impulsan a los jóvenes a buscar un departamento: la independencia, la necesidad de estar en la capital por nuevas oportunidades o simplemente la necesidad de tener una casa cerca a la universidad.

Según Luciano Barredo, gerente de marketing del grupo Navent Perú, que maneja el portal Adondevivir.com, existe un grupo de jóvenes entre 24 y 34 años que se encuentra en una búsqueda activa de vivienda.

“Esto ha hecho que las inmobiliarias perciban esta demanda y ofrezcan unidades inmobiliarias más adecuadas para los jóvenes”, aseveró.

Se trata de departamentos de hasta 70 metros cuadrados y que son pequeños. Cuentan con una habitación, una cocina o, en muchos casos, se trata de un solo ambiente donde se acomoda la habitación, cocina y una sala en dicho espacio. “Al tratarse de una persona, el ambiente es ideal y pueden costearlo”, aseveró.

Las viviendas que bordean los US$ 70 mil y que se ubican en distritos como San Miguel; especialmente en la zona de la Costanera, donde incluso existen proyectos inmobiliarios con departamentos de un valor mínimo de US$ 50 mil.

Surco también es una zona donde se están desarrollando grandes proyectos inmobiliarios. Cerca a la Universidad de Lima, los departamentos tienen un área de 42 metros cuadrados para el público más joven y el precio que se maneja es de US$ 60 mil o US$ 70 mil.

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, Surquillo y Jesús María son algunos otros distritos de Lima donde se encuentran departamentos de hasta 70 metros cuadrados con precios de hasta US$ 70 mil.

“Surquillo, por ejemplo, es un distrito que crece mucho en oferta. Sin embargo, son departamentos pequeños para familias jóvenes”, dijo Barredo.

Barranco no figura en la lista. “Lo que pasa es que el precio del metro cuadrado no es barato. Se ha elevado en los últimos meses. Para compra no es una opción, pero quizá sí lo es para alquiler. Los jóvenes ocupan viviendas entre amigos y pueden costear el alquiler”, agregó el especialista.

Según el gerente de Adondevivir, en los distritos que aparecen en la infografía también existen viviendas a las que se puede calificar con los programas del Fondo Mivivienda.

Bono mi alquiler

El Ejecutivo tiene planeado presentar antes de fin de mes el proyecto de ley que permitan establecer el Bono Mi Alquiler, que otorga un subsidio de hasta S/ 500 a las personas que tengan 40 años o menos y que buscan el alquiler de una vivienda que no supere los S/ 1.700 mensuales.

“El bono es hasta un 30% del alquiler, con un tope de S/ 500, es más o menos lo que hemos pensado y queremos alcanzar unas 10.000 viviendas al año. Según nuestros estimados, necesitaremos alrededor de S/ 30 millones para concretar esto”, manifestó el ministro a la Agencia Andina.

“Hemos diseñado este programa para personas que tengan hasta 40 años y con bajos ingresos, quienes no pueden comprar una casa, pero tienen derecho a una vivienda digna”, agregó.

Acompañado del proyecto, se determinará un programa que permita el desalojo sencillo; este se aplicará como una protección al arrendatario en caso la persona no cumpla con el pago del alquiler.

“Espero que en el Consejo de Ministros de la próxima semana, o más tardar en la siguiente, puedan ser aprobados los dos proyectos de ley (sobre Bono Mi Alquiler y desalojo) y luego ser presentados al Congreso de la República porque estas dos tendrían que salir como leyes”, indicó.

Según el ministro Javier Piqué, cuando se paga una cuota de un departamento, esta no debería ser más del 30% de sus ingresos, ya que el excedente debe ser destinado a gastos de alimentación, traslado y atención de la familia.

“En nuestro país la oferta de vivienda de alquiler es muy limitado, está concentrado en sectores altos, porque se ha creado la mala imagen de que la persona que alquilaba una vivienda después no quiere desalojarla”, explicó.

Finalmente, recordó que el Fondo Mivivienda también existe registrada la oferta inmobiliaria que califica para el bono Mivivienda Verde, que premia con una tasa preferente de 6,9% a las familias que opten por viviendas ecosostenibles.❧

Dinamismo de los créditos hipotecarios