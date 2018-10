Se negó a recibir su salario en huevos y terminó preso [VIDEO]

El rechazo de los trabajadores venezolanos a las medidas económicas del gobierno de Nicolás Maduro cobraron la libertad de un ciudadano en el estado Bolívar, al este de ese país. El empleado de la empresa siderúrgica del Orinoco (Sidor), se negó a recibir su salario en huevos y terminó detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según reportó el diario Tal Cual.

El empleado perdió el miedo y grabó un video en el que denunciaba las desmejoras de la contratación colectiva de la que es víctima: “Ante todo le pido perdón a Dios, este producto no me lo he ganado, esto un fraude. Para el presidente (Nicolás Maduro) que nos quiere quitar las prestaciones, las utilidades, los beneficios vacacionales de los contratos colectivos te invito a que te metas el huevo por abajo y no por arriba”, dice mientras arroja el huevo al piso.

El breve audiovisual difundido por el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Gracia, también envía un mensaje al gobernador chavista de la entidad, Justo Noguera Pietri. “Es un fraude lo que hicieron con los trabajadores que tenemos más de 40 años, aquí tiene este huevo para que se lo meta por donde pueda”.

Luego de ser detenido, el trabajador que aparece en el video está desaparecido.