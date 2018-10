Asbanc: 60% de los ahorros en la banca privada son en soles

La Asociación de Bancos (Asbanc) informó que, a la fecha, casi un 60% del ahorro total en la banca privada corresponde a fondos en soles. Según precisaron, esta preferencia responde a los mayores rendimientos de los depósitos en moneda nacional de los últimos años.

También informaron que ante la mayor demanda de financiamiento en soles, los bancos han impulsado su fondeo en la misma moneda. La solarización de los depósitos en la banca privada peruana llegó a los 59,64% a setiembre de este año y representa un avance de 0,18% respecto de agosto.

Los depósitos en soles a setiembre alcanzaron un saldo de S/ 138.902 millones, lo que significó una disminución de S/ 990 millones respecto al mes previo, pero un aumento de S/ 12.835 millones en comparación con setiembre de 2017.

Por su parte, los depósitos en dólares llegaron a US$ 28.420 millones, y reportaron una caída mensual de US$ 515 millones y de US$ 530 millones en comparación con setiembre de 2017.

Las cifras más recientes permiten evidenciar también una desaceleración en el crecimiento interanual total de los depósitos bancarios en los últimos meses, por un menor ritmo de avance de los ahorros en soles y uno negativo en dólares, lo que se explica por el comportamiento del ahorro de personas jurídicas.