"La competitividad regional de Junín está siendo afectada por la corrupción"

De acuerdo con estadísticas de la Corte Superior de Justicia, Junín es la tercera región del país con el mayor número de funcionarios comprometidos en actos de corrupción: 1 634 imputados. Con el reciente índice de competitividad regional que pone a Junín en un lugar inferior, el entrevistado señala que la corrupción está afectando a la competitividad, pues los inversores pierden confianza.

En Junín necesitamos carreteras, puentes, proyectos hídricos para la agricultura…

Sí. Y los gobiernos tienen que brindar esa infraestructura pública para hacer empresa. La agricultura es un potencial bastante fuerte que tiene la región para el mercado local y el internacional, pero las cifras de exportación no son las más óptimas. En la Cámara de Comercio hace poco se ha implementado la Oficina de Comercio Exterior y vemos la necesidad de los agricultores de sumarse a estos programas. En ese camino, del productor al consumidor final existe una brecha tremenda de intermediación…

Los cafetaleros, por ejemplo, se han movilizado a Lima para buscar atención del Estado a sus problemas

Pero claro. Lo que tiene que promover el Gobierno y también los gremios empresariales, es acortar esa brecha de intermediación, porque si no, no vamos a conseguir precios competitivos y el agricultor va a perder porque el costo de producción ha sido mucho mayor que el precio de venta.

Es lo que ocurre con la papa. A inicios de año hubo una protesta por el desplome de los precios

No solo la papa. Ha sucedido lo mismo con el precio del kion hace dos años y medio, una sobre producción ha llevado a que los precios caigan desmesuradamente. Pasa con muchos productos porque también existe el problema de falta de planificación de la producción.

¿Esa planificación es rol del Estado?

Existen los organismos competentes que podrían monitorear esta producción. En conjunto con el sector empresarial podríamos elaborar cifras de cuál es la demanda a nivel nacional e internacional y en función de eso podemos monitorear a través de organismos como el Ministerio de Agricultura, de manera que no sigamos en esos problemas de sobre producción que van a tirar abajo la cotización de los precios de los productos.

¿La dinámica económica puede verse afectada por la turbulencia política que está viviendo el país?

Definitivamente que sí. Acordémonos que existe una variable que se llama riesgo país. Pero hablemos de la región, porque al afectar al país también afecta a las regiones, a las provincias y a los distritos. Esa incertidumbre política nos baja el nivel de confianza hacia la inversión y el mayor impacto es sobre el inversor extranjero, o sea, se traban los proyectos de inversión.

Y los decisores políticos atienden la coyuntura y descuidan la gestión de sus sectores…

Así es. Si bien es cierto hemos escuchado los planes de trabajo (de los candidatos regionales y municipales), muchos de ellos parecidos, apuntan a los servicios básicos; son importantes, pero acordémonos que existe un índice de competitividad regional, que se mide en base a cinco componentes, que son: economía, empresa, gobierno, infraestructura y personas…

¿Cómo está Junín en ese índice?

Es una medición reciente de la Escuela de Negocios de Centrum Católica. El departamento de Junín se encuentra en el punto 14 del ranking regional de competitividad. Pero lo que importa no es que estemos por debajo de 13 regiones como Ancash, Piura, Cusco, o Lambayeque. Lo preocupante es que estamos en los niveles bajos de productividad de todas las regiones del país.

¿Qué significa eso?

Que no estamos alcanzando los niveles de crecimiento y riqueza que debemos lograr. En el tema de economía, tenemos que valorar el crecimiento, la exportación, la diversificación y el empleo. ¿Cómo generamos exportación? A través de empresariado. Y allí el rol de la Cámara de Comercio, a través de la oficina de Comercio Exterior es promover las exportaciones. Queremos articular. Tenemos al Ministerio de Agricultura, al Mincetur, la oficina de Promperú, pero ¿por qué los agricultores siguen en niveles casi de subdesarrollo? Están produciendo para sobrevivir y sus productos son exportables…

Ese un problema crónico…

Tiene que haber un ente articulador y lo quiere protagonizar la Cámara de Comercio. Tenemos el segundo pilar que es la empresa, a través de la productividad, ambientes de negocios, que se genere confianza y un ambiente adecuado para la inversión…

Huancayo es muy emprendedora, pero las empresas nacen, no se formalizan y mueren

Es algo palpable y es uno de los grandes problemas: la informalidad de las empresas. Cuando no estamos formalizados no podemos asociarnos, no podemos crecer, desaprovechamos oportunidades de financiamiento nacional e internacional.

La corrupción que hemos visto en la el Poder Judicial y en la región…

Fíjese cómo esto impacta en la empresa. Hablemos de las licitaciones, cómo ve el empresariado a estos procesos del sector público; cuando están amañadas, que ya tienen ganadores o que las condiciones y las exigencias apuntan a una empresa que ya la tienen.

Se han visto casos de funcionarios de empresas que han formado parte de la formación de las bases…

¿Y cómo impacta eso en la competitividad? El índice de competitividad está siendo afectado por la corrupción. Es decir, los empresarios tenemos menos confianza de participar de estos concursos, que también significan una inversión, porque significan la elaboración de estudios, informes técnicos, pero se nos cae cuando sabemos que la mayor cantidad de funcionarios corruptos en estos temas.