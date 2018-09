Consejos para elaborar un presupuesto correcto

Si buscas que tu empresa crezca y emprender nuevos proyectos, es necesario que elabores un adecuado presupuesto. “Elaborar el presupuesto nos ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, para lo cual necesitamos conocer los gastos reales, las necesidades de la compañía, el flujo de dinero que manejamos y sobre todo contar con herramientas que automaticen su elaboración”, dijo Martín García, gerente de soluciones de Ofisis.

Estos son los consejos:

Definir el plan estratégico de la empresa. Antes de iniciar la elaboración del presupuesto, es vital establecer las metas financieras de la empresa de cara al próximo año. Por ejemplo, si queremos aumentar la rentabilidad en un 5%, es necesario analizar los ingresos y gastos de los años anteriores, ventas, utilidades, rentabilidad. También deberemos determinar los montos con los que trabajará cada área y así proyectarnos a cumplir esta meta.

Analizar los datos históricos. Esto significa conocer los gastos mensuales o anuales del negocio de cada área y a nivel global. Estos pueden ser gastos fijos (salario, alquiler, servicios de limpieza, cafetería, etc.), gastos variables (compra de maquinarias, contratación de nuevos empleados, etc.) y los gastos de emergencia (un pequeño fondo que considere gastos imprevistos de la empresa). Además de ello, es vital conocer el flujo de dinero que maneja la empresa y de acuerdo a ello saber qué necesidades podemos cubrir y cuáles no.

Estructurar el presupuesto de todas las áreas. Para obtener mejores resultados es necesario que cada área maneje un presupuesto individual para hacer un control más sencillo y luego integrarse a la gestión global de la empresa.

Contar con un Software ERP que automatice la gestión. Por lo general, la elaboración de un presupuesto toma entre tres semanas y un mes, dependiendo del tamaño de la organización.