Precio del pollo y pescado se encarecieron

El precio de productos del consumo diario en los hogares peruanos aumentó durante la última semana, así se pudo confirmar en un recorrido por varios mercados limeños (Jesús María, Lince y Cercado).

El kilo de pollo hace una semana atrás costaba S/ 6,80 y ahora está en S/ 9.

De igual forma, el pescado registró un incremento de hasta 50% ya que por ejemplo, el bonito, que costaba S/ 6 aumentó a S/ 13 mientras que el Jurel pasó de S/ 7 a S/ 9.

“Hoy me llevo menos pescado porque tengo el mismo dinero de la semana pasada y no me alcanza para todo lo que necesito adquirir”, expresó María Huamán, ama de casa quien realiza sus compras en el mercado Lobatón, en Lince.

En el rubro de las hortalizas y verduras, el precio del kilo de tomate se incrementó progresivamente. Los comerciantes informaron que pasó de S/ 2 a S/ 3,50 hasta llegar a S/ 4, mientras que la lechuga (por unidad) ahora cuesta S/ 2,50, es decir, un S/ 1 más que la semana pasada.

El kilo de papa registró una variación de S/ 1,20 a S/ 1,80.

La carne no registró ninguna variación ya que el precio se mantiene entre S/ 8 y S/ 28.

El exministro de Agricultura José Manuel Hernández aseguró que la variación de los precios de los alimentos son estacionales. “En época fría hay menos producción”, manifestó a La República.❧