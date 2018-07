Rogers Valencia: “No hay lobbies ni intención de limitar el hospedaje familiar”

La prepublicación del reglamento de una norma encendió el debate respecto a unas supuestas cortapisas que le pondrían al sector que brinda alojamiento temporal a través de plataformas virtuales. El ministro precisa que la norma no tiene nombre propio, que es general y busca un sector en situación de formalidad y que brinde alta calidad en el servicio.

- ¿Qué motivó para que su despacho prepublique el proyecto de reglamento de establecimientos de hospedaje?

Es una norma que se vino trabajando por un par de años. No es específica, es una norma general que hay que actualizar porque la norma anterior, la norma de establecimientos de hospedaje viene de los años 80.

- Pero hay quienes señalan que es una norma con nombre propio, destinado a cortarle las alas a un sistema de hospedaje familiar a través de plataformas virtuales. ¿Qué responde a esto?

No tiene ningún sentido. El Mincetur ha sido promotor de muchísimos modelos de alquileres de habitaciones y de turismo comunitario y de hospedajes en casos de familias en el Perú. Trabajamos con más de 70 asociaciones y más de 1.000 unidades en el país para promover la participación ciudadana en la oferta de turismo. Eso está en la plataforma de turismo comunitario, en la plataforma “Y tú qué planes” y “Turismo emprende”. Por ejemplo, se hizo una campaña iniciada el año pasado orientada a mejorar y facilitar el emprendedurismo y las pequeñas empresas como de otros emprendimientos turísticos.

- Pero el temor es que se le restrinja a las familias arrendar sus domicilios para visitantes temporales.

Al prepublicar la norma se pide y se aceptan comentarios. Te digo tajantemente que no hay ninguna intención de limitar, más bien la intención es de favorecer y de garantizar la idoneidad del servicio. Es todo lo contrario, lo han interpretado de cabeza.

- Pero algunos sectores insisten en que el Mincetur y su despacho habrían sucumbido a lobbies de las grandes cadenas de hoteles que ven con malos ojos estos emprendimientos.

Yo no veo ningún lobbie, ni a ningún grupo de grandes cadenas que vea con malos ojos los emprendimientos comunitarios y familiares. Son mercados diferentes. Son productos distintos. No compiten por el mismo mercado a pesar de que cumplen la misma función de dar alojamiento. Están ubicados en sitios diferentes y tienen segmentos de mercado distintos. Las economías colaborativas van a atender un tipo de mercado, los grandes hoteleros atienden otro tipo de mercado. Sería incongruente para el ministerio impulsar programas como “Turismo emprende”, “Turismo comunitario” y “Tú qué planes”, que están orientados al mercado interno e internacional si quisiéramos limitar a algunos de los sectores. Queremos el crecimiento de todo el conjunto del turismo y en el crecimiento tienen espacio los hoteles de cinco estrellas, de cuatro, de tres, el alquiler de viviendas, de habitaciones, de departamentos, los apart hotel y también la construcción de destinos turísticos o de productos.

- ¿Entonces, la idea es, como usted lo indica, facilitar a esas familias para que de manera formal puedan arrendar sus domicilios y departamentos?

Efectivamente. Facilitar a todo el sector que se compone de varias capas de proveedores de servicio, desde la hotelería más sofisticada hasta las habitaciones alquiladas al medio de la montaña en casas comunitarias como la isla de Taquile, Huamantaní, los parques nacionales. Estamos trabajando muy fuerte en Amazonas, en Bongará, en Kuelap. También en Iquitos y Pucallpa y todos los destinos turísticos. La idea central es que la norma sea más simple, más fácil, dé garantías al usuario y a los proveedores y al mismo tiempo permita dar mejora de servicio y oportunidades de crecimiento a los emprendedores peruanos.

- El plazo para recoger las opiniones venció, sin embargo siguen aceptando opiniones. ¿Hasta cuándo estará en prepublicación?

El plazo de la prepublicación ya venció. Hemos recibido más de 300 contribuciones. Algunas muy puntuales, algunas de forma. Muchas universidades opinaron, como la escuela de hotelería de la Universidad San Martín de Porres, y de grupos de hoteleros, y hasta de políticos.

- ¿Y por qué la norma incluye también a las universidades o institutos superiores que ofrecen también estos servicios?

El sector se compone de una serie de proveedores de servicios y todos deben estar incluidos en la norma para tener visibilidad de quiénes son.

- ¿Terminado el plazo qué es lo que viene?

El 12 de julio vamos a tener una sesión con los gremios, asociaciones y con distintas organizaciones y vamos a iniciar el proceso de evaluación de todo lo que han comentado y luego se tendrá que mejorar la norma. El objetivo final es ofrecer un servicio adecuado para el turista y que se cumpla con el pago de los tributos que son la norma en el país, y que se den las garantías necesarias para el cumplimiento de algo básico: servicio ofrecido, servicio cumplido y la imagen del país se mantenga en el alto estándar que tiene al día de hoy.

- Mencionó el asunto tributario. ¿La intención del Mincetur es jugar en pared con el MEF y la Sunat para que este tipo de servicios paguen los impuestos?

El marco legal del alquiler existe, pero el alquiler turístico no está normado. Allí hay un espacio que deberían discutir los tributaristas. A consecuencia de prepublicar la norma, hemos recibido data, información y consejos de la Sunat. Se trata de ayudar con la formalización, que sea fácil, entendible y permita dar un servicio de calidad y abrir la cancha en lugar de hacerla más pequeña. Queremos más jugadores en el sector turístico porque crece a dos dígitos anuales en los últimos diez años en el país.

- En ese sector, en cuánto se estima el movimiento económico, porque la caja fiscal se horada al no haber el pago de impuestos. ¿Cuánto es el estimado de evasión, si podemos llamarlo así, en este tipo de hospedajes?

No tenemos ningún estimado, entonces cualquier número sería especular. Conocemos el número de plataformas. Hay siete plataformas para alquilar en el Perú, pero además de eso hay otras muchas formas. La estimación la hará en su momento la superintendencia tributaria o las entidades encargadas.

- Un problema de la norma podría ser, nuevamente, la tramitología, que entorpece los negocios en el país.

Queremos que todo sea hecho a través de nuestra ventanilla única donde se puedan sacar todos los documentos y permisos que se necesitan. Lo siguiente será la ventanilla 2.0, la ventanilla virtual. Consideramos necesario un registro de proveedores en el que se explique el tipo de servicio que provee, para ayudar al emprendedor a vender su producto y garantizar idoneidad en el servicio.

- Cuándo estará la norma tras recibir los comentarios?

Esperamos que en este año tengamos esta norma publicada.