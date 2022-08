Flor Salvador, la chica que escribe historias tristes

Cuenta Flor M. Salvador, mexicana, 23 años, ojos vivaces y respuestas rápidas, que su primer viaje al Perú el 2021 la dejó sorprendida y conmocionada. Nunca imaginó la magnitud del impacto que sus novelas tenían entre las adolescentes: estuvo en una firma de libros y hubo tantos chicos buscando un autógrafo que la situación acabó con varios heridos. Y al salir, la persiguieron en auto hasta donde ella se dirigía a cenar.

-Fue mi primera persecución, la experiencia más loca que había vivido hasta entonces-recuerda sentada en la terraza de un hotel limeño.

Flor se hizo conocida para los lectores adolescentes de Wattpad, una plataforma de autopublicación, el 2015. Ese año empezó a publicar por entregas, a lo largo de dos años, su primera novela: Boulevard. Una historia romántica y triste que tenía como protagonistas a Hasley y Luke, una joven tímida y un chico malo. Hay problemas, depresión, un sound track rockero y un final cortavenas. Los adolescentes la amaron.

Flor presentó su libro Silence en la FIL de Guadalajara con gran éxito. Foto: cortesía.

La historia tiene más de 70 millones de lecturas hasta ahora. El éxito fue tal que muchas editoriales buscaron a Flor. Primero publicó su novela con Naranja, una editorial chica que imprime ejemplares a pedido. Su primer libro en físico también fue un éxito. Y entonces la buscaron otras firmas más grandes. Hoy publica con Penguin Random House.

-Cuando me dijeron que iban a reeditar Boulevard, me dije ‘No creo que se venda, ya lo leen gratis en Wattpad, y hay una edición anterior. Pero sigue entre los más vendidos-, dice sonriente.

Ahora Flor M. Salvador ha llegado a la Feria del Libro de Lima 2022 para promocionar Boulevard, después de él, la segunda entrega de la saga. Entre los dos libros de la saga ya lleva vendidos más de 300 mil ejemplares. Y pensar que hasta el 2021 no había salido de su país para una firma de ejemplares. Cuando lo hizo, alborotó a los adolescentes de Ecuador, Perú, Colombia y España. En todos hubo multitudinarias colas y chicos que se quedaron afuera.

Segunda entrega de Boulevard, por Flor M. Salvador. Foto: cortesía.

Amor y dolor

-Muchos chicos dicen en redes que Boulevard los hizo llorar y en la segunda entrega, donde hablas del duelo y el volver a empezar, siguen llorando

Creo que es el cariño que se le tuvo al primer libro. El encariñarse con uno de los primeros personajes y luego ya no leerlo, es como ¿Por qué no está? ¿Qué está pasando? El libro lo hice de manera curativa porque pasé por un proceso similar de pérdida. Un día podemos estar bien, creer que ya superamos y al siguiente recordar cualquier cosa de ellos y volver a caer. Lo que queda es recoger las piezas y seguir adelante. Es lo que hago en Después de él.

La primera entrega de Boulevard, por Flor M. Salvador. Foto: Wattpad.

-En qué momento te diste cuenta del éxito grande que estabas consiguiendo

Cuando salió la primera edición de Boulevard en físico no pensé vender tantos libros, pero ocurrió. Después una amiga me llama y me dice: “Has visto que estás top 1 en Amazon España”. Y me manda link y sí. Un libro que muchos no sabían de donde había salido, ni quién era Flor Salvador. Fue el 2021. Y después salió una lista de los autores más vendidos y estaba cuarta. Wow. Y todos diciendo: ¿Quién es Flor Salvador? Ahí fui más consciente de lo que estaba pasando.

-¿Después de tus libros superventas y de firmar con una editorial grande, tu vida ha cambiado?

Es sorprendente. No esperaba nada de esto. Yo escribía porque quería leer algo como esto. Quería un libro con un final trágico. Y sucede que ese final marcó a demasiadas personas.

-Has contado que a veces lloras escribiendo o te ríes con alguna escena

Me gusta meterme en el papel. Estoy escribiendo y se me olvida que hay gente cerca y hago las voces: este personaje no hablaría así. A veces me dejo llevar por los personajes: yo no haría esto, no diría esto. Siento que conecto porque en mi adolescencia estaba pasando por momentos difíciles y descubrí que a través de la escritura podía quitar el peso que tenía dentro de mi corazón y plasmarlo ahí. Y los lectores se identifican. Algo así como “yo pasé por esto y tú también lo estás pasando”.

Fenómeno Flor

Los lectores principales de Flor M. Salvador, nacida en el estado de Campeche, México, son las y los jóvenes de entre 13 y 23 años, un sector que se vinculó a la lectura por redes y que ahora busca a su escritora favorita en las ferias de sus países buscando una firma para su libro físico.

-Me leen sobre todo chicas, pero en muchas firmas de libros se me acercan chicos y me dicen ‘eres mi gusto culposo’ o ‘me hiciste llorar’. Y por qué no, somos humanos- dice.

Flor estuvo en diciembre en la Feria del Libro de Guadalajara y, como era de esperarse, alborotó a los adolescentes. El diario El País le dedicó una crónica titulada: “Un huracán llamado Flor Salvador toca tierra en la FIL de Guadalajara”. En México dicen que ha vendido más de medio millón de libros. Ella dice que quizá están incluyendo otra de sus novelas publicada en físico: Silence.

Silence, por Flor M. Salvador. Foto: Cosmo editorial.

Tiene también sus detractores que consideran que hace mala literatura. Flor simplemente dice que escribe con el corazón y ya sus lectores juzgarán. Por ahora no solo tiene el cariño de sus seguidores y el respaldo de una editorial grande, sino que sigue concitando el interés de otras plataformas: hay planes de convertir su novela en película vía Netflix.

Las dos primeras entregas de Boulevard son parte de una saga de cuatro libros. El tercero y cuarto, Antes de ella y Eterno, se lanzarán el 2023. “Los dos primeros los cuenta ella, el tercero y cuarto los cuenta él”, dice Flor.

Escribe de noche, a veces toda la madrugada, y pone música según la escena que está escribiendo. Para el romance una música suave, para la acción algo de rock más fuerte. Y así. Antes –dice- era una ‘escritora brújula’, que avanzaba según creaba la historia, pero ahora planifica un poco más: hace una ‘escaleta’, perfila personajes. Y como se le ocurren historias fuera de la trama, su laptop está llena de borradores.

El viernes hablamos con ella. El sábado y hoy domingo firmará libros en la FIL de Lima. Seguro habrá multitud de jóvenes buscando verla y acercarse a ella. Dice que firmará todos los libros. “Ellos se lo merecen”, dice. Cuando la entrevistan por internet, miles de chicos se conectan, preguntan y comentan. En Youtube una joven dejó este comentario: “Entrevistaron a la única persona que se merece cada maldita lagrima mía”.