La gran batalla del streaming en el 2020

Imaginemos al televidente del futuro. Un sujeto frente a muchos monitores, girando la cabeza constantemente, como si se tratara de un vigilante nocturno. Pensemos en ese otro espectador que pasará todas sus horas libres frente a una pantalla plana, llevándose algo a la boca y cuyo único tema de conversación al día siguiente será las series que ve en simultáneo.

Ya está pasando, sí. Pero lo que se avecina en este 2020 es una sobreestimulación audiovisual nunca antes vista en la televisión por Internet. Un catálogo de películas, series y documentales en más y más plataformas que diversificarán el mercado y le exigirán al consumidor contratar más de un servicio.

Los paquetes pasarán al olvido. Ninguno podrá incluir toda la oferta. El entretenimiento por streaming será un pastel con más rebanadas cada vez.

Hasta hace un tiempo, Netflix competía contra sí mismo. Y no es que haya dejado de ser el líder absoluto del mercado, pero la aparición de nuevas opciones ha hecho que solo sume 500 mil nuevos suscriptores en Estados Unidos en el último trimestre del 2019. Un crecimiento lento para sus estándares. La tendencia, según portales especializados en investigación de mercado como Needham, es más radical: perderá hasta 4 millones de usuarios en Estados Unidos durante el 2020.

Si bien Netflix mantiene a su público cautivo con estrenos constantes (muchos de ellos en español, en el último tiempo) y posee una vasta videoteca, su precio es uno de los más elevados (12 euros el paquete estándar en España, 13 euros en Estados Unidos y 10 euros en Perú).

En el 2020, las producciones llamadas a darles un aire extra son la cuarta temporada de Strangers Things y de La casa de papel, así como la temporada final de 13 Reasons Why.

El 12 de noviembre de 2019, Walt Disney Studios lanzó su servicio de suscripción de transmisión de video en línea para Estados Unidos y Canadá. Tan solo en noviembre, Disney Plus registró 24 millones de suscriptores. El atractivo de los inextinguibles universos de Marvel y LucasFilm, así como de Pixar, 20th Century Fox y, por supuesto, de Disney surtieron efecto.

“El objetivo es hacerse un hueco. Hay suficiente espacio para ambos”, ha dicho Robert Iger, consejero delegado de Disney Plus, quien llegará a los dispositivos de España el 31 de marzo y a los de Latinoamérica en octubre.

Por su parte, la española Elena Neira, experta en plataformas digitales, considera que el ‘negocio’ de Disney Plus no se cruza con Netflix. “Es una opción donde buscas algo muy concreto. Netflix, en cambio, es una opción por defecto adonde tú vas cuando enciendes la televisión”, dijo Neira, consultada por el diario El País.

Tiene sentido: el primer éxito de la marca ha sido El Mandaloriano, una serie de ocho capítulos ubicada en algún punto de la galaxia Star Wars. Un estreno oportuno, previo al episodio IX de Star Wars: el ascenso de Skywalker. Y de hecho, una de sus grandes apuestas para el 2020 es la séptima temporada de la serie animada Star Wars: la guerra de los clones.

Judith Clares, de la Universitat Oberta de Catalunya, marca más distancias todavía. “Para Disney, su portal es una línea de negocio más, ya que está presente en cine, televisión, música, juegos, finanzas y parques temáticos”.

Ese es un ángulo interesante que comparten no pocos opinólogos: las nuevas plataformas no se enfrentarán a Netflix (al menos no en el presente inmediato). Más bien pugnarán por su propio nicho de mercado.

Al igual que Walt Disney Studios, Apple Inc. estrenó servicio de televisión web en noviembre de 2019: Apple TV Plus. Evidentemente, el origen de las empresas matrices hace que las formas de implementación también sean distintas.

El contenido de Apple TV Plus puede disfrutarse a través de la aplicación Apple TV, programada para ser accesible desde los dispositivos electrónicos de Apple, así como de la competencia. Pero inicialmente la marca regaló un año gratis del servicio de streaming por la compra de alguno de sus productos. Un gancho que también aplicaron con Apple Music, según consigna el portal CNET. com.

Si bien Apple TV Plus contará con figuras como Alfonso Cuarón, J. J. Abrams y Oprah Winfrey para sus próximos proyectos, por ahora no cuenta con un catálogo propio. Una amenaza a futuro, en la medida en que sus contenidos no despeguen.

En mayo del 2020, HBO, uno de los canales estadounidenses de mayor éxito en las últimas décadas, sacará HBO Max. Al igual que Disney Plus, cuenta con un terreno ganado, con producciones que se han convertido en clásicos como Los Soprano, Sex an the City y la afamada Game of Thrones.

Y ese será uno de sus principales anzuelos, precisamente: House of the Dragon, un spin-off de la serie que se basará en los designios de los Targaryen, antepasados de la inestable Daenerys. Y ya sabemos lo exitosos que pueden ser los spin-offs. Le pasó a Better Call Saul con Breaking Bad, por citar un ejemplo.

Sus otros proyectos para atraer suscriptores son la quinta temporada de Rick and Morty, la tercera temporada de Succession, y la segunda de Watchmen. Naturalmente, contarán con todos los episodios de Friends, The Big Bang Theory y Doctor Who.

Quien tiene un tiempito más en el mercado es Amazon Prime Video, el servicio de videos gestionado por Amazon.com, el titán del comercio electrónico. Amazon Prime Video fue lanzado al público en el 2017 en una aplicación gratuita mediante Google Play.

Como los casos de Walt Disney Studios y Apple TV Plus, se trata de un rubro adicional a su actividad principal. De acuerdo a CNET.com, es una alternativa para jóvenes adultos, amantes de un cine más pensante. Allí tenemos a Carnival Row, Fleabag, y una serie llamada a ser el gran éxito del 2021: El señor de los anillos.

No nos olvidemos de la española Movistar, que sumó Movistar+ Lite a su servicio, sin necesidad de cambiar de compañía ni de añadir un costo adicional al contrato telefónico. Su catálogo es amplio y variado. Destacan ficciones nacionales, programas musicales y retransmisiones deportivas. Aunque con un dato revelador: el 2019 fue el primer año donde Movistar no contó con los derechos para transmitir la Euroleague y la Premier League, en España.

Las opciones, sin embargo, no acaban aquí: Peacock de la cadena NBC, el lanzamiento de Quibi en abril de 2020, una plataforma enfocada en espectadores más jóvenes. Y por si fuera poco, Warner y Universal han deslizado un interés creciente por ingresar a esta batalla sin precedentes.

¿Será el consumidor el más beneficiado? Es un hecho que tendrá que pagar más. Y, con seguridad, no tendrá más tiempo.