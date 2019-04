“La felicidad es la distancia entre lo que deseas y lo que tienes”

Podría pensarse que los sucesos de los últimos días no son los más propicios para hablar de felicidad, pero Rolando Arellano se caracteriza por abordar siempre el lado más inesperado de nuestra realidad. El conocido experto en márketing acaba de publicar Kusikuy, un estudio que revela cómo percibimos la felicidad los peruanos y cuán felices nos sentimos. Para su sorpresa, del 1 a 20, calificamos con un sobresaliente 17.

Pregunta al ciudadano Rolando Arellano: ¿qué tan feliz es?

Creo que estoy bastante cerca de lo que dice la mayoría de los peruanos. Yo me pondría un 16.

¿Y cuál es el concepto de felicidad que tiene Rolando Arellano?

Para mí, la felicidad está en ver que la sociedad crece. Soy un optimista y creo que los últimos 20 años han sido años benditos. Hemos salido de una situación entre los peores países del mundo y ahora hay esperanza.

Pero esa es una razón externa. ¿Cuál es su motivo personal?

Yo estoy feliz, porque hago lo que me gusta hacer y la verdad es que lo hago por placer. No siento que necesite mucho más, ni dinero ni otras cosas… La felicidad es la distancia que hay entre lo que deseas y lo que tienes.

Según su estudio, el 51% de peruanos se considera sobresalientemente feliz. ¿Es real o un wishful thinking?

Depende de cómo querramos verlo. Si le preguntas a cualquier persona, “¿tú estás mejor hoy que hace 10 años?”, todo el mundo te va a decir “sí”. Si le preguntas si es capaz de cumplir con lo que quiere, te va a decir: “Yo quisiera tener muchísimo más, pero puedo salir a comer mi pollo a la brasa con mi familia, estoy poniendo a mi hijo en la universidad, está creciendo mi negocio…” En general, hay muchas más cosas que tenemos de positivas que de negativas. Más bien lo negativo es lo que está pasando afuera, cuando te hablan del gobierno o de la corrupción...

Es contradictoria la alta percepción de la propia felicidad y la baja percepción de la del otro. Usted dice que es porque no nos identificamos con el otro, pero también por el papel de los medios...

Los medios y líderes de opinión en general. Yo sé qué cosa me ha pasado de bueno ahora. Acabo de ver a mis nietos de vacaciones comiendo un picnic en el parque, o salió mi nuevo libro, pero esas cosas no aparecen (en los medios). Cuando yo veo qué pasa afuera, lo que voy a escuchar y leer es: “Se mató aquel”. “Le pegaron a la mujer”. “Se cayó un ómnibus…”

¿O sea que este bombardeo de noticias negativas no afecta al individuo, sino a su percepción de la felicidad ajena?

A los otros les pasa lo malo y lo peor es que eso genera un círculo vicioso, porque yo no me quiero identificar con los infelices. Por lo tanto, ¿para qué sentirme peruano? Y eso sí genera un problema. Por otro lado, el desarrollo que hemos tenido en los últimos años ha sido muy individual, una especie de ley de la selva. “He crecido, porque yo me he metido a trabajar. No ha habido gobierno que me ayude. Yo me la hice solito”. Entonces, sí hemos crecido individualistamente y, por tanto, no nos identificamos como sociedad.

Se dice que, por el Facebook, la gente cree que los demás tienen una vida mejor que la suya...

Ahí entra el tema de los medios de comunicación grandes y los pequeños. Nadie me dice que yo estoy bien. Entonces, ¿qué hago cuando entro a LinkedIn o a Facebook? Todo el tiempo estoy bombardeando lo bueno que me pasa. Me premiaron en tal cosa, me fui de viaje… O sea, estoy mostrando aquello que nadie muestra. Hay una desesperación por decir: “yo estoy bien”.

Pero pensar que los demás tienen una vida mejor que la de uno va a contramano de esto, ¿no?

Podría ser, pero puede ser la consecuencia de que lo otro no es suficiente. Es más, podríamos decir que hay un balance gracias a que existe Facebook. Si no, viviríamos en depresión. Mira, esta es la curva de América Latina (muestra unos gráficos). Por nuestro ingreso, deberíamos estar acá, abajo. Sin embargo, somos más felices de lo que nos toca. Y hay otro tema. Los que están dentro de la formalidad del sistema, con empleo fijo, son más felices que los que están fuera del sistema.

¿La informalidad es un factor de infelicidad?

Así es. Y aquí, en un trabajo anterior, se pregunta: ¿en qué circunstancias considera que los peruanos son amables? Son amables en su casa, en el trabajo, en los centros de estudio. Pero en la calle, cuando hago la cola, cuando estoy en el carro, somos menos amables. Pero, mira, ¿qué es lo más importante para estar feliz, según los peruanos? Tener salud, aceptarse y quererse a sí mismo. ¡Eso es pura emotividad! Ya después dicen seguridad ciudadana, justicia, vivir en un lugar bonito.

Pero los primeros factores de felicidad son externos: buena ropa, bonita casa, negocio propio. Y no hay elementos culturales, como tener libros o ver arte…

No salió eso, porque hemos usado una serie de criterios de medida, incluso otros estándares internacionales, y eso no era algo que apareciese como fundamental. Esto es lo que yo quisiera y esto de aquí es la realidad. Lo cruzamos con cuán feliz dices que eres. La gente dice: “¿qué me da mucha felicidad?” El aceptarme y quererme a mí mismo. Vivir en un lugar bonito. Vivir tranquilo. Pero yo quisiera que la seguridad ciudadana me dé felicidad, pero no me da. La justicia no me da... Entonces, ¿de dónde saco mi felicidad? En esto: en ser reconocido, respetado, en tener pasatiempos, tener cosas bonitas en casa, tener buena ropa, ser atractivo y también, evidentemente, el tener pareja. Pero lo que te muestra es eso: al final, yo me tengo que dar mi propia felicidad con mi esfuerzo, porque afuera no la encuentro.

Una cosa curiosa es que, en los extremos, tanto en el nivel social como en la edad, hay más felicidad que en los medios. ¿Por qué?

Tiene que ver mucho con que los jóvenes tienen todo por adelante y los mayores ya aceptaron las distancias entre lo que quieren y lo que pueden obtener. Los que están entre 35 y 45 no, porque son los que están viviendo la mayor exigencia. De otro lado, las clases medias son las que están luchando por conseguir, los que tienen las ambiciones. Entonces, la distancia entre lo que quieren y lo que pueden lograr es grande.

Esto de que los pobres sean más felices va contra toda teoría sociológica. Uno pensaría que los más desposeídos son más tristes…

Eso es lo que dicen las teorías sociológicas tradicionales y eventualmente una buena parte de las teorías de izquierda. Pero no. De hecho, hay varios estudios en el mundo que encuentran eso mismo: las clases medias son aquellas que tienen más carencias. Lo que sí, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Somos igualitos, aunque la diferencia es que las mujeres o están insatisfechas o están satisfechas. En los hombres, la curva es más lenta.

¿Se tocó la religiosidad?

No es una variable importante. Es que este es un estudio múltiple que usó una serie de metodologías que, antes de medir, buscó cuáles son las variables que la gente considera que la hace feliz.

Es curioso que, en un país tan religioso, la religión no aparezca.

No aparece y, de hecho, normalmente, en el Perú, las más religiosas son las mujeres conservadoras, las amas de casa, y su contraparte son las mujeres modernas, que trabajan… Las más felices son las modernas y las menos felices, las conservadoras.

Los valores que más aprecia el peruano son honestidad, respeto, responsabilidad, pero a la hora de la práctica no están en los primeros lugares. ¿Por qué la contradicción?

Es que eso es lo que yo valoro y lo que quisiera, pero no lo veo en el resto. Nuevamente, es la separación entre el resto y yo. No era el objetivo de este estudio, pero hemos encontrado un país que todavía no se ha vuelto un colectivo, todavía somos individuos. Yo te pregunto por ti, por tu familia, tu papá, tu mamá, y dices: están muy bien, son más felices que yo. Sin embargo, cuando tú preguntas: ¿y el resto?, responden: no, el resto no es feliz. El resto tiene 12.

Los peruanos hemos sido considerados un país muy permisivo con la corrupción y ahora la gente ya no la tolera. ¿Qué ha pasado?

La corrupción es un tema que siempre ha estado presente y no solo en el Perú. Pasa que por primera vez se está probando esa gran corrupción. Personalmente creo que lo que nos está pasando es muy bueno. No porque haya corrupción, sino porque se ha probado que existe y ese es el inicio de la curación. Si no encuentras la enfermedad, no hay cura.

Pero durante el fujimorismo se probó la corrupción, pero se la toleraba. ¿No será que, cuando la gente tiene la barriga llena, se empieza a preocupar de cosas más trascendentes?

Es probable, sí, no lo había pensado, que esta sea una etapa más allá, donde ya me estoy preocupando de las cosas grandes. Ya no es solo lo mío, sino lo de todos. Es totalmente válido. Si tú lo ves como una evolución social, podría ser que este sea el comienzo de un sentimiento, de preocuparnos por la plata de todos.

Y antes el corrupto más bien era visto como el exitoso...

Y el que se llevaba la plata de otros. Como yo no me siento parte de este país, que se lleven la plata, no me importaba, pero ahora ya siento que es mi plata.

¿Cómo corporizar al peruano más feliz? ¿Es hombre, es mujer, es pobre, es rico?

Yo diría, primero, que es joven. Preferiblemente una mujer, pero una mujer moderna, que puede ser una mamá y todo, pero que asume una posición en la sociedad mucho más abierta, trabaja afuera, tiene libertad, se puede realizar ella misma. Y, claro, también tiene un ingreso promedio un poco más alto que el resto, que es hacia donde deberíamos ir.

¿Y en el otro extremo?

El menos feliz… Probablemente sea un hombre informal, de estilo de vida más bien progresista. Es decir independiente, informal, luchando por crecer. De 40 a 45 años. Ahora, no es que sea infeliz porque tenga menos, sino que es el que tiene más ganas de hacer cosas. Más que uno feliz u otro infeliz, yo diría uno satisfecho con lo que tiene y el otro todavía insatisfecho con lo que tiene.

Si, a partir de estas cifras, tuviese que darle un consejo al presidente Vizcarra para que seamos un país más feliz, ¿cuál sería?

Creo que el presidente debe trabajar más en que la gente se reconozca como parte del todo. Evitar al máximo gastar tiempo en demostrar quiénes son los malos y quiénes los buenos, y empezar a generar un sentimiento de colaboración entre todos. Suena medio romántico, pero los grandes países se han formado con el sentimiento de nación. El gobernante que empiece realmente a hablarle a todos los peruanos, sin distinguir que son ricos o pobres, rurales o urbanos, es el que va a construir el Perú del futuro.