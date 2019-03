Urpi Gibbons: El volcán vive adentro

Urpi ha abandonado la platea hecha un rayo. Era la última escena de Yerma, la obra más visceral del español Federico García Lorca. La actriz se ha ido conmocionada y ha dejado al teatro La Plaza en silencio. Las otras actrices, que hace un momento hacían los coros, salen del pasmo al escuchar la voz de Nishme Súmar, la directora de la obra.

El ensayo ha terminado. El elenco se dispersa. Y Urpi Gibbons (44) está en alguna parte tras el telón, abandonando la piel de la protagonista lorquiana para volver a su propio ser.

La reacción de la actriz no es afección exagerada. Realmente está sacudida. Las últimas semanas han sido agotadoras: ensayos diarios hasta muy tarde, noches de insomnio registradas en su muro de Facebook, idas y venidas a la universidad Católica, donde es profesora de Teatro, la muerte de su amiga Sofía Rocha.

-Sofi amaba mucho esta obra y me había dicho que sería una de las mejores actuaciones de mi vida –dice Urpi, que en quechua quiere decir paloma, el homónimo del nombre de su madre.

En el catálogo de los personajes a los que ha dado vida la actriz, en veintiocho años de carrera (empezó a los 16 y su primer papel profesional se lo dio el dramaturgo Roberto Ángeles), Yerma ocupará el lugar estelar.

Es ella una mujer cuya vida transcurre en un pueblo rural y que tiene una idea enquistada en la cabeza como un alfiler: la de ser madre. Y es que todas las otras mujeres lo son, menos ella, y la presión social es tremenda.

Lo trágico es que Juan, su marido, no le da el hijo anhelado. No lo quiere, ni le hace la más mínima ilusión. Y su frialdad es tal, que mientras Yerma arde, él solo tiene cabeza para sus ovejas y sus terrenos. Yerma entonces empieza una peregrinación emocional. Habla de su pena con todo el pueblo. Primero lo comenta, luego lo grita a los cuatro vientos. Sus vecinos la toman por loca, el marido le increpa el dejarlo en ridículo. Pero ella no cesa:

"Cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se me abra la boca y las manos bien amarradas en el ataúd, a esa hora me habré callado", enfatiza, y cuando Gibbons suelta esta frase en escena deja a todos helados. No es la única línea que pulverizará al público.

Yerma, adjetivo que según la RAE quiere decir terreno no cultivado, es un personaje con peso de plomo, pero con tanto ímpetu que ha crispado hasta a la propia actriz que la interpreta, por eso salió casi volando del escenario.

-Los personajes de Lorca sufren y son aves que necesitan volar, y tienen más ganas incluso que los pueden hacerlo –dirá después.

Yerma ardiente

-Dijiste alguna vez que los personajes sacan alguna parte de uno mismo. ¿Qué ha sacado de ti Yerma?

-Creo que la pasión. No soy especialmente el tipo de actriz, ¿cómo decirlo?, escandalosa, no busco a los medios, soy más bien silenciosa, pero soy muy apasionada, ya te conté que soy insomne, que el volcán está por dentro, y con Yerma hay una pasión que se le desborda, y en eso me siento muy identificada.

-La obsesión de Yerma es tener un hijo y cuando su marido no se lo da se frustra...

-Sí, tiene esa idea fija, pero si empatizamos la historia con este tiempo, su impulso iría más allá de tener un hijo. Lo que yo he sentido con el personaje es que ella quiere vivir, salir, crecer, crear y no puede, y ahí está la metáfora, ¿qué es un hijo finalmente?, podría tener muchas formas. Para nosotros, que hacemos arte, actuar en cada obra es como tener un hijo.

Y para Urpi el teatro pasa, además, por ser algo muy parecido a una terapia catártica. Si no tuviera este espacio, asegura que iría gritando por las calles para desahogarse como Yerma. La actriz dice esto y no le creemos. El histrionismo no es su sello. Ella habla más bien bajito, es muy delicada en sus movimientos, en tirar el cabello hacia atrás, peinándolo con los dedos. Es inevitable verla y no recordarla en el papel de televisión que la hizo más conocida, el de Sarita Colonia el 2001.

-Has dicho que el teatro te ha "salvado la vida", ¿por qué?, ¿es una frase cliché que dicen los actores?

-Recordando a Sofi, se me viene a la cabeza la frase que posteó Mariana de Althaus, que escribió para Todos los sueños del mundo, dice algo como que todos los que nos metemos en esta vaina tenemos monstruos que necesitamos sacar, y no hay sitio más sano para hacerlo que en el arte, el teatro, en este caso.

Urpi confiesa que se puede entregar tanto a un papel que por el ajetreo y la falta de horas de sueño se le ha bajado la presión un par de veces.

-¿Crees que las mujeres le estamos dando toda nuestra energía a nuestras carreras y estamos olvidando otros vínculos, como la familia?

-Creo que hemos luchado tanto que ahora queremos ser superheroínas. Tenemos presión por ser todo, ser femeninas, madres, profesionales, tener muchos amigos. Te confieso que yo misma he tenido todo un recorrido con el tema de la maternidad. A los veinte no me sentía lista, tenía que formarme... pero hay una frase que me gusta mucho de Yerma que dice: "¿Cuándo mi niño vas a venir? Cuando tu carne huela a jazmín". Quiere decir primero quiérete y todo llegará cuando estés bien". Le creo.

La hija del sindicalista

A pocos minutos de irse, Gibbons confiesa con un poco de pudor que no sabe decir que no. Que no tiene filtros cuando acepta amigos nuevos en Facebook. Los acepta a todos. De hecho, tiene una relación extraña con las redes sociales, esta nueva forma de comunicación virtual. No comprende los códigos. Sus colegas le insisten con cierta frivolidad que "suba" mejores fotos suyas, que ese selfie en el que sale con la frente arrugada no le conviene a su carrera, que tiene que "construir" un personaje para "vender" mejor su imagen.

-Las redes, finalmente, son un instrumento de marketing personal...

-Yo no las veo así, pero tal vez me esté equivocando...

-¿Tú crees?

-Es que me viene la frase que le dice la vieja [uno de los personajes] a Yerma: 'Deberías ser menos inocente'. Me va muy bien, porque a veces soy bien lorna.

Urpi se ríe. No es el prototipo de la actriz ansiosa por las cámaras y el reconocimiento. O eso parece.

Si tuviéramos que escribir su reseña biográfica en Wikipedia, la enciclopedia más consultada de internet, donde aún no aparece, tendríamos que apuntar que su padre fue un cusqueño que trabajó como mecánico, que fue sindicalista en los setenta y que postuló al Congreso junto al fundador de este periódico. Cuenta la actriz que a los 15 años vio la toma de mando de Fujimori en la oficina de Gustavo Mohme Llona.

-Mi padre me tomó de la mano y me dijo: "Mira, ha subido este pata. Es un desconocido".

Si bien la actriz vivió gran parte de su juventud influenciada por la izquierda, dice con inocencia –o con sabiduría–, que en estos tiempos hay que creer en el amor como fórmula para solucionar los problemas del mundo. O creer en uno mismo como Yerma que se resistió a vivir muda en la cárcel de los otros. Teatro La Plaza trae a escena a Gibbons nuevamente con esta obra potente que moverá fibra.