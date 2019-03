¿Qué es y qué no es acoso?

Por estos días, la gran mayoría de hombres pregunta, con honda preocupación, cómo van a afanar ahora. Acostumbrados al silbido en manada, a la mirada que desnuda con mordidita de labios, y al poético “mamacita, qué rica que estás”, deambulan por allí, espantados e incrédulos.

Lo que sus sesos entendieron siempre como un cortejo natural, hoy es un delito.

En setiembre del 2018, meses después de que un sujeto le prendiera fuego en un bus a una excompañera de trabajo, para demostrarle que si no era suya no sería de nadie, y mientras un grupo de periodistas de televisión eran seguidas por sujetos que se amparaban en su esquizofrenia, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1410. La norma incorporó en el Código Penal cuatro delitos: acoso, acoso sexual, chantaje sexual y la difusión de imágenes, material audiovisual o audios con contenido sexual, además de modificar el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual.

Hemos acudido a cuatro abogados, entre constitucionalistas y penalistas, para que desmenucen el decreto y sienten posición.

La reiteración

En el inciso A del artículo 151 de la norma se estipula que quien, de forma reiterada y por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, alterando el desarrollo de su vida cotidiana, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Líneas abajo se detalla que la misma pena se aplicará sin necesidad de reiteración. Es decir, tal como está redactada, merecerá el mismo tiempo de cárcel el mañoso que te sigue hasta tu trabajo como el que te cruzaste por única vez en una esquina, y de seguro dirá luego que es una bromita.

Para el constitucionalista Luciano López Flores, el decreto en este punto carece de técnica jurídica y, a su parecer, la reiterancia debería ser un agravante.

“Se está prohibiendo la espontaneidad. Y eso significa una nueva forma de relacionamiento. Nuestras formas de acercamiento han sido sexistas y machistas. Esa frase coloquial de ‘más vale pedir perdón que pedir permiso’ nos revela una cultura y nos obliga a un aprendizaje: preferible pedir permiso que pedir perdón para no recibir sanción”, expone.

Sobre el mismo acápite, el penalista Luis Lamas Puccio refiere que el juego de palabras desmerece la rigurosidad de una norma que, en su consideración, ha sido legislada más para satisfacer a la opinión pública que para reprimir estos hechos.

“Resulta difícil corroborar actos de acoso con la sola aseveración de la víctima de acuerdo a los principios que rigen las garantías del Derecho Penal”.

¿Cómo se prueba un silbido, una mirada o una pachotada? ¿Por qué creer? En principio, porque las estadísticas no mienten: según Datum Internacional, Perú es el segundo país en la región donde las mujeres afirman haber sufrido acoso sexual (41% en el 2018). Solo por debajo de México (46%).

Los testimonios, en un contexto así, deberían ser un indicio. En ello coincide Jeannette Llaja, abogada especialista en temas de género.

“Son desafíos, desde luego. Pero hay que señalar enfáticamente que el testimonio de la víctima es una prueba. Bajo determinadas características posee un nivel de relevancia. Que no andemos por la calle con una grabadora encendida las 24 horas del día no puede ser una excusa para sabotear la norma”.

Pareja o no

Una de las cinco circunstancias agravantes del acoso es que la víctima y el agente sostengan o no una relación de pareja. Un aspecto que no cabe para el abogado Luciano López Flores.

“Es incongruente. Si hay relación, hay consentimiento. El acoso debe ser concebido sin relación de pareja”.

¿Necesariamente hay consentimiento en una relación? ¿Acaso no hay vínculos donde una de las partes vigila, hostiga y asedia? En cantidad, cómo no.

Sin embargo, para López Flores son cuestiones que ya fueron reguladas, incluso antes del Decreto Legislativo 1410, en julio del año pasado, mediante la Ley N° 30819 que amplió la protección penal para los casos de violencia contra la mujer.

“Si es una relación tóxica, se produce un daño psíquico evidentemente, pero esto ya estaba contemplado y merece otro tipo de respuesta. De otra manera, confunde”.

Si el acoso, como repetimos, se produce en medio de una relación o no, si han sido o son convivientes o cónyugues la pena privativa de la libertad aumenta hasta ocho años.

Para el penalista Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, es una medida desproporcionada. Aunque su discrepancia se sustenta en argumentos audaces.

–Si converso con una expareja o mi exesposa, en algún momento hablaremos de una cuestión sexual.

–Pero si ya no tienen una relación...

–Pero recordaremos los buenos momentos que vivimos juntos. Es una forma de conseguir de que vuelva a aceptar mis pretensiones de ser pareja.

–¿Está hablando en serio?

–No se puede llegar a ese extremo. Carece de técnica jurídica. Se presta para una venganza.

–Entonces ¿cómo se hace?

–No podemos legislar y decir: la mujer está súper protegida y al hombre lo pueden denunciar por cualquier cosa. Es el grave problema de esta ley.

–Pero esta ley no menciona a un género. No va contra los hombres.

–Pero de todas maneras. Por una razón sencilla: ¿quién acosa?

–¿Reconoce que somos los hombres quienes acosamos?

–Eso es conocido. Pero no podemos violar la Constitución. Hace poco, una entrevistadora me pidió una foto y yo le dije a los que estaban allí: por si acaso no le estoy haciendo tocamientos indebidos. Entras en un plan defensivo, y así no puede ser.

Por cualquier medio

Otra de las modificaciones más significativas es que el acoso sexual puede producirse valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. Allí tenemos al congresista Yonhy Lescano y sus chats donde pregunta por las “delanteras” de su interlocutora.

¿No tipifica como acoso por el hecho de que la periodista en cuestión le haya respondido o le haya vuelto a escribir después de sus insinuaciones?

Jeannette Llaja nos ilustra: “Como en una violación sexual, el silencio o la falta de resistencia no significa consentimiento”.

Si trasladáramos este silencio a las redes sociales, tipificaría como acoso si una persona te escribe al chat en repetidas ocasiones, y a pesar de que no le respondes, insiste. Semana tras semana. Mes a mes.

El consentimiento determina y esclarece qué es y qué no es acoso. Pero también la empatía. Y el contexto.

“Una cosa es decir: qué bonitos ojos y otra muy distinta hacer lo mismo cogiéndote los genitales. Nadie quiere hacer una cacería de brujas. Solo queremos vivir en libertad y autonomía”, agrega Llaja.

Mientras tanto, muchos hombres seguirán preguntándose: ¿Y ahora cómo? Hemos entendido muy poco.