El pacto roto y la cooperación

#Quesquén. A la colega Josefina Townsend le tomó menos de dos minutos hacer que el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén admitiera que su grupo parlamentario tenía un "acuerdo" con el fujimorismo en el Congreso. Eso explicaba -según Velásquez Quesquén- su presencia, durante dos años seguidos, en la Mesa Directiva presidida por Fuerza Popular. Lo que no admitió el congresista -o no quiso admitir- es un entendimiento con el fujimorismo en votaciones trascendentales como la norma que prohibía la contratación de publicidad privada en medios del Estado, la censura al exministro de Educación Jaime Saavedra y la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar una denuncia contra el exfiscal de la Nación Gonzalo Chávarry. En una nota publicada en este diario, el reportero Enrique Patriau detalla que Quesquén tiene más responsabilidad en este entendimiento de la que ha querido reconocer. No solo acercó a ambos grupos para que compartieran responsabilidades en la Mesa Directiva, también habría sostenido reuniones con Keiko Fujimori para expresarle su respaldo, en víspera de la segunda vuelta electoral de junio de 2016. Como antes se ha dicho (y ahora se confirma), el congresista lambayecano es el aprista más cercano a la cúpula fujimorista.

#AyudaHumanitaria. En agosto del año pasado, un equipo de la agencia de periodismo de investigación OjoPúblico presentó un reportaje en el que explicaba cómo hacían los padres de niños con cáncer para salvar la vida de sus pequeños en Venezuela, un país en el que los servicios de salud han colapsado y el desabastecimiento de medicinas es evidente (aunque el régimen de Nicolás Maduro solo reconozca un desabastecimiento del orden del 15%). Estos padres e hijos debían volverse inmigrantes a la fuerza para acceder a un tratamiento fuera de su país. Es por ello que la ayuda humanitaria rechazada por Maduro es tan importante. La medicina que va en esos contenedores debe ser distribuida. Se trata de la vida de miles de venezolanos. Actuar con anteojeras ideológicas en este caso puede resultar catastrófico.