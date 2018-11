Cáncer:el valor de la vida

Un día de enero de este año la señora Rosa Vílchez, de 58 años, se hizo un autoexamen a la altura de su axila y descubrió un pequeño bulto. Decidió entonces ir al local de la Liga contra el Cáncer para descartar el mal. Allí le hicieron unos exámenes y le dieron una noticia que la impactó: tenía cáncer de mama, pero estaba en una etapa inicial.

Gracias al seguro de su esposo, pudo atenderse en el Hospital de Policía. Allí la operaron en abril de este año y después le indicaron que debía someterse a cuatro quimioterapias muy fuertes. Ya se las hizo y ahora está en otra etapa de su tratamiento: doce quimioterapias más suaves de las que ya se ha hecho seis.

"¿Cuánto le ha costado el tratamiento?", le preguntamos. "El seguro cubre todo", dice. Después de cada quimio le recetan siete vacunas que debe comprar en la calle porque muchas veces no las encuentra en el hospital. "Cada una cuesta 80 soles, pero me lo reembolsan", cuenta.

Ella recibe tres quimioterapias al mes, así que solo en vacunas puede gastar más de 1,500 soles al mes. Ese monto se lo devuelven, pero ¿qué pasaría si no tuviera el dinero para comprar los fármacos que necesita? "Si no tuviera un seguro la enfermedad sería muy cara. Solo la operación ¿cuánto me hubiera costado?", se hace la pregunta.

Cáncer y costos

El Seguro Integral de Salud (SIS) es el programa mediante el cual el gobierno les brinda cobertura en salud a la población de menos recursos. En cuanto al cáncer, cubre los siete tipos más frecuentes en el país: cuello uterino, mama, estómago, colon, próstata, leucemia y linfomas. Desde el 2012 a la fecha han atendido a más de 94 mil pacientes.

El SIS y el Fissal (una segunda capa de cobertura para los procedimientos de alto costo) han logrado que una gran parte de la población tenga acceso a tratamientos que no podrían pagar. "Todo está cubierto: la cirugía, la quimioterapia, la radio terapia y los medicamentos", dice la jefa del SIS, Doris Lituma Aguirre. En algunos casos también se cubre tratamientos de inmunoterapia.

El costo de los tratamientos puede variar 10 a 1 en función al estadio en que el paciente llegue al hospital. El doctor Gustavo Sarria, subjefe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) explica que aunque es difícil hacer cálculos sobre costos porque intervienen distintos factores, un tratamiento de cáncer de mama en estadio inicial puede costar en promedio 3,800 soles, pero el tratamiento del mismo cáncer en etapa avanzada puede llegar a los 35,000 soles.

Eso es lo que tendría que pagar alguien que no tiene ningún tipo de seguro. "Para complicar más el análisis, en estadios tempranos el cáncer de mama puede presentar cuatro tipos diferentes y si alguno de ellos necesita de una droga de alto costo, eso modifica el promedio", dice el médico.

En el ámbito privado, el costo puede ser más alto, pero un seguro puede reducirlo. "Dependiendo del caso clínico, una mujer (con cáncer de mama) podría necesitar fármacos que ascienden hasta S/ 30,000 por dosis, sin contar quimioterapia, radioterapia y cirugía, así que debemos hablar desde la perspectiva de cada plan oncológico. En Oncosalud, por ejemplo, el programa Oncoplus tiene una cobertura al 100% del tratamiento oncológico sin copagos ni deducibles", dice Guillermo Lecaros, gerente comercial de Oncosalud.

El tratamiento de otros tipos de cáncer también depende del estadio en que se encuentre la enfermedad. En el cáncer de estómago en etapa inicial se necesita cirugía, quimioterapia y radioterapia muy puntual, lo que podría llegar a los 5 mil soles en el sistema de salud estatal. "Un cáncer de este tipo en estadio cuatro o avanzado puede llegar a los 32 mil soles o más", dice el doctor Sarria.

El SIS ha tenido 157 millones 524 mil soles como presupuesto para la cobertura de los cánceres más recurrentes este 2018. "Cubrimos a todos pero siempre hemos dicho que en salud nunca es suficiente. Siempre hay nuevos medicamentos, tecnología nueva, más gente a quien afiliar. El 2017 tuvimos 86 millones y este año el presupuesto creció. Ha sido un avance", comenta Doris Lituma, jefa del SIS.

El costo de una quimioterapia puede ir de 700 a 800 por cada sesión, según información de la Liga contra el Cáncer. Una radioterapia puede costar entre 400 y 500 soles. Cada paciente puede necesitar buen número de ellas para las distintas etapas de su tratamiento, lo que lo haría muy oneroso si no se tuviera un seguro.

El SIS cubre tratamientos nuevos como la inmunoterapia en algunos casos y todo tratamiento comprobado y aprobado por la Digemid, para medicamentos, o el Instituto Nacional de Salud (INS), para tecnología nueva.

"No cubrimos medicamentos que están en experimentación", explica la jefa del SIS. A través del Fissal se cubren tratamientos con drogas de alto costo como Trastuzumab, cetuximab o rituximab. Sin ese apoyo, sería impensable que una persona de escasos recursos pudiera acceder a ellos.

Inversión y prevención

En el Perú, según cifras de 2017, hay 76 mil pacientes con cáncer. "En el INEN hemos atendido 12 mil 400 casos nuevos el 2017, la quinta parte de los paciente con esta enfermedad en el país. Eso permite entender lo congestionados que estamos aún optimizando los servicios, de lo que se concluye que necesitamos descentralizar la atención de cáncer urgente", dice el doctor Sarria, del INEN.

Desde el ámbito privado, Oncosalud es de la misma opinión. "Respecto a todo el sistema, uno de los principales desafíos a nivel país es continuar apostando por la descentralización. Aunque es importante mencionar que hemos visto mejoras en accesibilidad a este tipo de cobertura en Arequipa, Trujillo, y Huancayo", dice Guillermo Lecaros, vocero de Oncosalud.

En el sistema privado, los costos son altos, pero los seguros oncológicos con sus distintos planes los han hecho más asequibles. "¿Del total de pacientes con cáncer en el Perú qué porcentaje tiene un seguro privado en el Perú? ¿Es todavía un porcentaje pequeño?", preguntamos.

"Oncosalud cuenta con más de 900,000 afiliados. Somos líderes del sector de cobertura oncológica, pero todavía el porcentaje es pequeño a nivel país. Se estima que la población que cuenta con un plan oncológico asciende a 1,400,000 personas en el ámbito privado sin incluir a quienes cuentan con EPS. Por eso, trabajamos en productos especializados para cada consumidor, con la finalidad de facilitarles el ingreso al sistema", explica Lecaros.

Actualmente, en el Perú hay unos 4 millones de peruanos que no cuentan con ningún tipo de seguro para cualquier enfermedad, incluido el cáncer.

"Estamos haciendo esfuerzos para que todos los peruanos tengan algún seguro, para llegar a la cobertura universal de salud", dice Doris Lituma del SIS.

Si bien la cobertura para enfermedades como el cáncer ha avanzado en el Perú, aún quedan tareas pendientes: trabajar en que los pacientes puedan tener medicamentos más baratos, además de fortalecer la detección y prevención temprana de la enfermedad. Según el INEN cada día hay nuevos casos de cáncer y muchos pacientes llegan en etapas muy avanzadas.

El doctor Sarria, del INEN, dice que el cáncer constituye un problema de salud pública, pero si se ataca en etapas tempranas puede reducirse costos. Y remata: "Se debe invertir en prevención. El futuro de la inversión en este tema, debe estar en la prevención".