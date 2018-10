¡Coche a la vista!

Meteoritos de hielo caen con violencia.

La cresta de una montaña no es más un balcón privilegiado, atestado de gente, sino más bien un suelo castigado con velocistas en fuga. Carne chamuscada, envoltorios de galleta, granos de maíz tostado, cáscaras de fruta y latas de cerveza son los rastros de una algarabía que inició desde muy temprano en Manzanares, distrito de Concepción, al noroeste de Huancayo, por el primer día de competencia de los Caminos del Inca.

Segundos de felicidad infinita gracias al rugido creciente de los motores. Expectativa anual, premunida de binoculares, radios portátiles y parrilladas al carbón.

Desde que un transportista de minerales conquistó al premio en dos ocasiones, a bordo de un Mustang, en los setenta, Huancayo se encumbró como una plaza ‘fierrera’. Son tres los descendientes del ‘Zorro’ Yangali que pugnan por imitar sus hazañas en esta edición. De los más vitoreados, evidentemente.

Pero en estos instantes, al borde de las cinco y media de la tarde, con el cielo lanzando ondas de agua congelada y ‘fierreros’ en franca huida, a tres horas de la aparición de los primeros vehículos, solo una familia ha quedado en pie, en la montaña.

Apostados debajo de un árbol, exhibiendo una bandera blanca, los Pezua aguardan el paso de un modesto Toyota Corolla del 98. “Eres el orgullo de nuestra región Huancavelica”, se divisa a lo lejos.

Entrenado sin querer, movilizando a profesores de Huancavelica a Huancayo en no más de dos horas y media (lo normal son tres horas y cuarto), Fredy Pezua, alias el ‘Rudo’, se inscribió en su segundo Caminos del Inca dos días antes del cierre de las inscripciones, en la categoría S1600. Una pollería, un spa y una cerveza artesanal de Chupaca acudieron en su auxilio a último momento, calcomaniando su auto. A su navegante, César Arancibia, lo conoció horas antes de la partida.

¿Qué puede esperar, entonces, este pachamarquino de esta carrera si no es el saludo tenaz de su esposa, sus tres hijos y su hermana? Momento sublime que se convierte en lluvia. Y que empuja a unos pocos a bajarse de sus carpas de cuatro ruedas. Caminos del Inca ya terminó y recién está comenzando.

Abandonos y despistes

“¿Ya no está Fuchs ni el ‘Mono’?, pregunta alarmada una campesina, mientras teje unas medias verdes. Son cuatro años de espera para un lunes soleado que solo le ha traído malas noticias. Cuatro años en los que el rally más famoso del país no posaba sus narices sobre Paucará, una localidad con no más de dos mil habitantes, en Acobamba, Huancavelica.

Sentada en un montículo de hierba entre una losa deportiva y una chacra, no sale de su incredulidad. Esta mañana, antes de las siete, Nicolás Fuchs, el dos veces ganador de Caminos del Inca, rompió motor en el primer especial entre Pucará y Abra Pampas, y debió abandonar apenas en el tercer día competencia. Una desgracia de la que no lo libró ni su acción solidaria de frenar su Mitsubishi Lancer para socorrer a Raúl Orlandini, incrustado en un abismo, a 25 kilómetros de la partida, en el primer día.

Ni el mensaje en el collarín del ‘Mono’, que soñaba con igualar el récord de su padre (cinco Caminos del Inca), ni el In-Car (video dentro de su auto), se apiadaron de su nobleza. Agrio simbolismo el de los puntos devueltos por el Automóvil Club Peruano. En menos de 72 horas, un humo negro había barrido con los favoritos.

La pesadumbre, sin embargo, no es generalizada. No en este punto de la ruta por lo menos. Los pobladores hinchan por Rodolfo Arotoma, un copiloto paucarino que horas más tarde agradecerá en quechua el hecho de seguir con vida tras haber estado cerca de desplomarse en el río Mantaro.

A partir de aquí, los despistes se harán más frecuentes. Y de los 72 coches que hicieron la largada en la Costa Verde quedarán, en las seis categorías, aquellos que resuelvan con más sabiduría el dilema de este rally: dónde acelerar y dónde cuidar la máquina. Peor aún si, como es costumbre, son pocos los que cuentan con el presupuesto para diseñar sus hojas de ruta, esos jeroglíficos indescifrables que solo entienden los navegantes.

Cinco etapas, en tierra y asfalto, que conectan en una vuelta de 3 mil kilómetros a pueblos de la costa y la sierra que solo existen cada vez que se necesitan sus votos. Como Paucará, tierra fértil para el olluco, la oca, la papa y la mashua, a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, donde los niños tienen como tarea escolar contar a los autos que se mantienen en carrera. Educación a fondo.

Chincheros

“¡Coooche a la vista!”, anuncia el relator, luego de mordisquear una pechuga al horno, desde el techo de un baño público. De inmediato, un millar de personas se levanta de las graderías de piedra del complejo Camilo Olano (en honor al primer apurimeño que corrió Caminos del Inca), en el centro poblado de Teja Wasi, en Chincheros, Apurímac. Una culebra de lodo que rodea a una cancha de cemento. Desde allí fotógrafos retratan esta parada emblemática donde hace unos años se esparcieron las cenizas de Eduardo ‘Chachito’ Dibós, tricampeón de Caminos del Inca.

Salimos de Ayacucho a las 9 de la noche para cabecear en los primeros rayos de este miércoles, y admirar cómo se repleta un estadio sin una pelota de por medio. Quienes encabezan el ranking de alaridos son los hermanos Palomino, Richard y Ronmel, andahuaylinos de Santa María de Chicmo, y el chinchano José Luis Tomassini, los candidatos más serios para alzarse con el título de la TI (Tracción integral). Radio Americana de Andahuaylas, Radio Santa Mónica del Cusco y Radio Noticias de Juliaca siguen las incidencias minuto a minuto.

Pero pasados sus favoritos, los espectadores se comportan con el fervor de un partido de tenis. Un estadio amistoso que solo se pondrá arisco cuando el narrador le pase el micro al alcalde.

Y así parecía concluir la jornada, sin sobresaltos, hasta que el Toyota Land Cruiser de Fernanda Kanno ingresa al remolino de barro. La camioneta, que es el vehículo más pesado de todos, se las ingenia para avanzar con destreza. Pero en el último tramo, en una curva cerrada bautizada marketeramente como la ‘curva del diablo’, la debutante se abre en demasía y acaba volcándose sobre el costado de su copiloto. Lo que sucedió después fue cinematográfico: los pobladores levantando al mastodonte y enderezándolo para que continúe. La esencia de Caminos diría la cursilería con razón.

Ideales de campeón

Con un camión, seis camionetas y 22 mecánicos –liderados por Walter ‘Garabato’ Vargas, ganador de cuatro Caminos del Inca-, el Team Wari se regodea en el parque de asistencia en el Cusco. Es el jueves 24 de octubre y, entrada la cuarta etapa, los hermanos Palomino se han prestado la punta de la tabla general. Similitudes con el 2013, donde Richard, el mayor, se coronó como el máximo monarca de los ‘fierros’ y Ronmel acabó segundo en el podio.

Ambos llevan 16 años compitiendo entre sí. Preocupándose ante la demora más mínima. Favoreciendo al que está mejor posicionado. Y enalteciendo a Serapio Palomino, un camionero, devoto de la Virgen de Cocharcas, que solía sentarlos debajo de su timón. Y que hoy, con 78 años, los acompaña en cada vuelta de este rally maratónico.

Aunque la pasión los atraviese, las motivaciones de los pilotos son muy distintas. Allí tenemos a la norteamericana Renee Brinkerhoft corriendo, en su Porsche 356, contra la trata de niños en los cinco continentes. O a Mario Hart, en su Changan Eado XT, ganándose el respeto de un circuito que lo subestimó por acomodar vasitos.

A unos metros, casi enfrente de los Palomino, Fredy Pezua y sus tres hermanos (Saúl, Delmer y Rubén) tienen las cabezas juntas debajo del capó. Técnicos de aire acondicionado lo ayudan como pueden. Son su único auxilio mecánico. El año pasado, en su mismo Toyota Corolla del 98, quedó noveno en su categoría. Esta tarde desea llegar nuevamente a Lima. La carrera más importante ya la ganó.