Vive con mente positiva

Escribe: Alex Guadalupe, coach

¿Se puede ser positivo en el mundo en el que vivimos, en el que constantemente estamos recibiendo noticias negativas? ¿Podemos dejar a un lado los pensamientos pesimistas para enfocarnos en otros que nos lleven a vivir con optimismo? ¡Definitivamente, sí! Es cuestión de actitud y de centrarnos en aquello que nos haga sentir bien para afrontar cada día de la mejor manera posible.

A continuación, seis consejos para tener una mente positiva y disfrutar de la vida.

— Vive con gratitud. Hacer de esto un hábito te ayudará a estar consciente y agradecida de todo lo bueno que recibes.



— Ten metas y sueños. En la medida que tengas y luches por alcanzar tus metas y sueños, te sentirás más enfocada y motivada.



— Rodéate de gente positiva. La gente que ve el lado bueno y positivo de la vida puede ser una influencia muy poderosa.



— Cambia tu lenguaje. De negativo a positivo. Si usualmente piensas que no eres capaz de lograr algo, convéncete de que sí lo eres. Tu mente tiene un fuerte poder sobre tus acciones.



— Incorpora hábitos sanos. Meditar, hacer ejercicios de respiración y practicar algún deporte ayudarán a despejarte y a conectarte con tu ser.



— Acepta que no eres perfecta. No siempre las cosas saldrán como quieres. Hay que aprender a fluir con la vida y a adaptarse.