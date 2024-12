Una de las razones por las que Sporting Cristal se mantuvo peleando todo el año por el título de la Liga 1 2024 fue debido a la calidad de sus refuerzos para esta temporada. Jugadores como Martín Cauteruccio y Gustavo Cazonatti cumplieron una destacada actuación en el torneo peruano, aunque el que más determinante resultó, por sus números, fue Santiago González.

El extremo argentino, además de haber anotado una buena cantidad de goles, finalizó como el máximo asistidor del campeonato, motivo por el cual habría despertado el interés de varios clubes del extranjero. Uno de estos sería el Fluminense de Brasil, que anteriormente ya hizo negocios con el equipo rimense al comprar al defensa Ignácio da Silva. No obstante, la salida de 'Santi' no estaría en los planes del club celestes, al menos por ahora, según reveló Carlos Lobatón.

¿Qué dijo Carlos Lobatón acerca de Santiago González?

En el programa de YouTube 'Datazo', el excapitán de Cristal se refirió a los rumores que ponen a González en la órbita del Flu y otros conjuntos del Brasileirao. "Leí esa noticia, pero en el club creo que van a esperar que juegue la Copa Libertadores", afirmó 'Loba' acerca de la postura de SC.

Tras su fracaso en la edición 2024 del certamen continental, de la que fue eliminado en la fase previa 2, el objetivo del cuadro bajopontino es hacer un buen papel en la fase de grupos y pelear la clasificación a octavos de final, una instancia que no alcanza hace más de 20 años. Para ello, González es clave en el esquema del DT Guillermo Farré.

Santiago González tiene contrato hasta fines del 2026 en La Florida. Foto: Sporting Cristal

El periodista Sandro Bazán, de diario Líbero, también aclaró que no está entre los planes de la directiva cervecera desprenderse de una de sus principales figuras, salvo por algún monto importante. "A Sporting Cristal no llegó ninguna oferta por Santiago González. El club celeste no pretende vender al argentino pensando netamente en la Libertadores. La única forma de analizar una oferta es que exista un ofrecimiento importante en lo económico, como pasó con Ignacio", informó el comunicador en redes sociales.

¿Qué clubes estarían interesados en Santiago González?

De acuerdo con el periodista brasileño João Van Boysen, los tres equipos interesados en el extremo argentino son Fluminense, Gremio de Porto Alegre y Bahía. Los dos primeros jugarán la Copa Sudamericana 2025, mientras que el tercero disputará la fase previa de la Libertadores. Van Boysen mencionó además a Huracán de Argentina, que se clasificó para la Suda.

Números de Santiago González en Sporting Cristal

Este 2024, Santiago González jugó 36 partidos, entre la Liga 1 y Copa Libertadores, con camiseta de Sporting Cristal. El 'Mágico' participó en 37 goles del club rimense, todos por el campeonato local, de los cuales anotó 14 y en los 23 restantes fue el asistidor. Su regular participación como titular le permitió sumar un total de 3.135 minutos.

¿Cuánto vale el pase de Santiago González?

Gracias a su buena campaña con Sporting Cristal, el valor de mercado de Santiago González se ha incrementado notablemente el último año. Según el portal Transfermarkt, tiene una ficha estimada en 2 millones de euros, monto que representa más del doble de la cotización que tenía cuando llegó al Perú (900.000 euros). Con esta cifra, 'Santi' es el jugador más valioso de toda la Liga 1.