Alianza Lima vs. Ayacucho FC: fecha, canal y hora del duelo por la Liga 1 2022

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Ayacucho FC EN VIVO? Blanquiazules y zorros protagonizarán un partidazo por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022 este martes 25 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Ciudad de Cumaná. El compromiso entre ambos clubes será transmitido por GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar y vía streaming en Movistar Play. También podrás ver este y los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Ayacucho FC?

El partido entre Alianza Lima vs. Ayacucho FC está pactado para este martes 25 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Ciudad de Cumaná.

Alianza Lima va por una nueva victoria. Tras el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Atlético de Sullana, los rimenses sumaron 38 puntos y tomaron la punta del Torneo Clausura por asalto. Es por ello que los blanquiazules, que tienen dos unidades menos, deberán salir a ganar para recuperar el primer lugar, pues dependen de sí mismos para hacerse con el título de este torneo.

Pero eso no es todo. Los íntimos también tendrán un ojo puesto en el duelo entre Atlético Grau vs. Melgar. En caso los rojinegros pierden, los íntimos afrontarán el duelo ante los zorros más motivados que nunca, pues no solo serían punteros del Clausura, sino que se meterían en la pelea por los primeros lugares del acumulado.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Ayacucho FC?

La transmisión del Alianza Lima vs. Ayacucho FC estará a cargo de GolPerú, canal exclusivo de la señal de Movistar (14 y 714 en HD). También podrás seguirlo vía streaming en Movistar Play.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Ayacucho FC ONLINE GRATIS?

Recuerda que también podrás seguir las incidencias del Alianza Lima vs. Ayacucho FC ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes.

¿Dónde van a jugar Alianza Lima vs. Ayacucho FC?

Alianza Lima vs. Ayacucho FC se jugará en el Estadio Ciudad de Cumaná, el cual se encuentra ubicado dentro del Complejo Deportivo Venezuela, en la ciudad de Huamanga, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y región de Ayacucho, a una altitud de 2772 m s. n. m. y posee una capacidad para 15.000 espectadores