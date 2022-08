VER Alianza Lima vs. UTC: minuto a minuto del duelo por la Liga 1 Betsson 2022

VER Alianza Lima vs. UTC EN VIVO EN DIRECTO | Blanquiazules y norteños se enfrentarán en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo en el Héroes de San Ramón desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN de GolPerú y la plataforma de streaming ONLINE Movistar Play.

Pero no te preocupes, si no tienes acceso a estos canales, la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto . En esta nota no solo encontrarás la previa del cotejo, sino también alineaciones confirmadas y todas las incidencias. Además de los resultados de los partidos de hoy.

Alianza Lima vs. UTC: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. UTC ¿Cuándo juegan? Domingo 28 de agosto ¿Dónde? Héroes de San Ramón ¿A qué hora? 3.30 p. m ¿En qué canal? GolPeru

Alianza Lima va por la punta del Torneo Clausura. Con un partido menos y luego de haber descansado, los blanquiazules volvieron al ruedo y vencieron por la mínima diferencia a Sport Huancayo en el Alejandro Villanueva.

Ahora, deberán romper un récord negativo durante esta temporada, ya que no han podido ganar en ninguna ciudad de altura. Si los dirigidos por Carlos Bustos logran salir airosos del Héroes de San Ramón, llegarían a los 19 puntos y serían los únicos líderes (dependiendo de lo que ocurra en el cotejo entre Sporting Cristal vs. César Vallejo).

Wilmer Aguirre anotó el gol del triunfo de los blanquiazules ante el Rojo Matador. Foto: GLR/Luis Jiménez

Cuándo es y a qué hora juegan Alianza Lima vs. UTC

El partido entre Alianza Lima vs. UTC se llevará a cabo este domingo 28 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

Para este compromiso, el entrenador Carlos Bustos hará un cambio en la zona defensiva, pues Yordi Vílchez se encuentra suspendido por amarillas y Christian Ramos aún no se recupera de un golpe. Sus lugares serán ocupados por Pablo Míguez y Aldair Fuentes.

Otra de las variantes que realizará el estratega blanquiazul será el ingreso de Ángelo Campos en lugar de Franco Saravia: Campos, Peruzzi, Míguez, Fuentes, Lagos, Ballón, Concha, Lavandeira, Benavente, A. Rodríguez y Hernán Barcos.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. UTC?

La transmisión del Alianza Lima vs. UTC EN VIVO EN DIRECTO estará a cargo de GolPerú (14 y 714 en HD), canal exclusivo de la señal de Movistar. También podrás seguirlo en la plataforma Movistar Play.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el Alianza Lima vs. UTC ONLINE GRATIS, deberás conectarte a la web de La República Deportes.