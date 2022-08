Liga 1 2022 EN VIVO: repasa la programación de la fecha 9, tabla del clausura y acumulado

¡Vuelve el fútbol peruano! Desde este viernes 26 hasta el domingo 28 de agosto se llevará a cabo la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 Betsson, campeonato que tiene como líderes a Sporting Cristal y Atlético Grau con 17 unidades, mientras que Alianza Lima y Melgar se encuentran por debajo con 16 y 15 puntos, respectivamente.

La fecha empezará este viernes con dos apasionantes encuentros: Sport Boys vs. ADT de Tarma y Melgar vs. San Martín. Los rosados buscan seguir sumando para escapar de la parte baja de la tabla, mientras que los rojinegros esperan sacar una victoria para ser líderes momentáneos del clausura.

El sábado se jugarán tres encuentros: Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Municipal, Sport Huancayo vs. Academia Cantolao y Universitario vs. Ayacucho FC. Los merengues salieron de tres derrotas consecutivas y pudieron sacar cuatro de los últimos seis puntos, por lo que esperan repetir su misma actuación ante los zorros, quienes no ganan desde hace más de 20 encuentros en el fútbol peruano y están en el fondo de la tabla.

Finalmente, la jornada se cerrará este domingo con cuatro enfrentamientos: Atlético de Sullana vs. Cienciano, Atlético Grau vs. Deportivo Binacional, Sporting Cristal vs. César Vallejo y Alianza Lima vs. UTC. Tanto los piuranos, como celestes y blanquiazules deberán sacar un triunfo para permanecer en lo más alto de la tabla del torneo clausura y seguir sumando unidades en la tabla acumulada.

Liga 1 2022 programación fecha 9

Liga 1 2022 tabla del clausura

Liga 1 2022 tabla acumulada