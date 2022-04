La presión que atraviesa Alianza Lima antes de enfrentar a River Plate en la Libertadores

En medio de la alegría de un país por haber conseguido el repechaje, vuelven los equipos peruanos a la siempre difícil Copa Libertadores, torneo en el que el campeón Alianza Lima no la ha pasado nada bien durante las últimas temporadas. Los dirigidos por Carlos Bustos tendrán un duro debut este miércoles 6 de abril. ¿El rival? River Plate de Marcelo Gallardo. ¿El escenario? El Estadio Nacional.

Pese a que los registros son negativos en tienda victoriana — 23 partidos sin celebrar y el último triunfo fue en 2012 ante Nacional —, en Matute tienen la idea de realizar una buena campaña, algo que no consiguen desde el 2010 cuando fueron eliminados en los octavos de final. No obstante, el presente no es del todo bueno en la institución blanquiazul, pues no juegan hace dos semanas y vienen de tres derrotas de manera consecutiva.

La presión que le juega en contra a Alianza

Para Darinka Zumaeta, Máster en psicología deportiva de alto rendimiento, el principal problema de Alianza Lima es que Carlos Bustos “ optó por jugadores que no le dan respuestas ” y que solo ante Mannucci se pudo ver a un equipo “jugar bien, adecuándose a las exigencias del partido y del rival y, precisamente, cambiando la estructura y los sistemas durante los 90 minutos”.

La también periodista deportiva de ESPN Perú señaló que, pese a haber salido campeones nacionales la temporada pasada, los jugadores blanquiazules aún sienten una presión “de defenderlo (el título)”. Algo que es sumamente complicado en un deporte de alto rendimiento como lo es el fútbol.

“Los resultado previos o, en este caso, ganar el título, pueden ser una presión. Sentir que te exigen más de lo que puedes dar en determinado momento (los hinchas, el técnico, etc.), puede ser contraproducente porque no todos tienen la misma capacidad de respuesta. Las presiones pueden ser internas o externas y, cuando hay ambas, es complicado poder acomodar todo para tener mejores resultados. Yo siento que hay ambas presiones en algunos jugadores de Alianza Lima ”, añadió.

Ahondando en este tema, Darinka explica que tener una crisis de resultados puede afectar bastante en un jugador que consiguió la gloria hace poco y viene demostrando un nivel por debajo de lo que está acostumbrado.

“Podría ser un tema de estrés, por ejemplo, ya que no hay una relación entre las exigencias internas, los objetivos y las posibilidades de conseguirlos. La presión y cómo manejarla. Falta de motivación, porque para llegar al rendimiento óptimo se necesita de eso, además de la concentración y algo que siempre digo: la capacidad de poner primero el “nosotros” (como equipo) antes que el “yo” (como jugador) para alcanzar los objetivos”, subrayó.

El último encuentro que jugó Alianza Lima fue la derrota ante Melgar. Foto: GLR

Tema futbolístico

Desde que empezó el año, Alianza Lima disputó seis partidos oficiales, ganó solo uno, empató dos y perdió los tres restantes. Anotó un total de 6 goles, pero recibió 8 . Además solo pudo mantener su arco en cero en una sola ocasión.

Para Giancarlo Granda, periodista y narrador en GolPerú, esta mala racha se “debe a que los jugadores no se encuentran en un buen nivel como el año pasado, más allá de si le han tomado la mano o no al equipo de Carlos Bustos”.

El ‘Flaco’, como se le conoce popularmente en el rubro periodístico, enfatizó que si bien Alianza Lima “no es sólido defensivamente”, no cree que el error “radique en el tema de 3 centrales”, aunque reconoce que Carlos Bustos debería “volver a la línea de 4″.

Granda resaltó también que la institución victoriana está sufriendo la falta de delanteros, pues salvo Hernán Barcos, el resto está en debe. “Es un equipo que no tiene mucho gol y si bien Benavente le ha dado cierta impronta al ataque, no tiene ese 9 goleador porque Barcos se tira muy atrás y no termina encontrando un compañero de ataque”.

Finalmente, con respecto a la Copa Libertadores. Granda resaltó que Alianza Lima está “en condiciones de pelear con Colo Colo y Fortaleza” y añadió que “basta de poner excusas (presupuesto y equipos), estamos en capacidad de competir”.

El último partido oficial de Alianza Lima fue el 12 de marzo. Foto: Liga 1

Alianza Lima vs. River Plate

Este miércoles 6 de abril se llevará a cabo el Alianza Lima vs. River Plate, por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores. El encuentro está pactado para las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional y contará con transmisión de ESPN. También podrás seguirlo en la web de La República Deportes.