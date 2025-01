La pelota está en tu cancha

Por: José Carlos Giles

La versión renovada de la Liga de Campeones llega hoy a su octava y última fecha, con una jornada que promete emociones fuertes, con 18 partidos jugándose simultáneamente (3:00 p.m. de Perú) y grandes como Manchester City y París Saint Germain con la espada de Damocles sobre sus cabezas.

El nuevo formato prometía aumentar la emoción y, por todo lo que está en juego en esta última jornada, a la que solo Liverpool y Barcelona llegan clasificados, parece que se logró.

Son precisamente dos emblemas de los ‘nuevos ricos’ del fútbol del siglo XXI, Manchester City y PSG, los pesos pesados que llegan más tambaleantes.

El City (8 puntos), derrotado la pasada semana en París, es el que está en una posición más comprometida, en el 25º puesto, virtualmente fuera de la zona de ‘playoff’ (del 9º al 24º), pero depende de sí mismo.

Una victoria ante el Brujas (20º, con tres puntos más) en el Etihad Stadium clasificará al ‘playoff’ a los hombres de Pep Guardiola, mientras que un empate o una derrota dejará eliminado al club campeón de la Champions en 2023.

“Claro que podemos clasificarnos. ¿Por qué no iba a creerlo? Creo que pasará, soy optimista”, dijo Pep Guardiola.

El PSG (22º, 10 puntos) de Luis Enrique también depende de sí mismo, pero juega como visitante, en Stuttgart (24º, 10).

La fecha se completa con los siguientes duelo: PSV vs Liverpool, Bayern vs Bratislava, Dortmund vs Shakhtar, Leverkusen vs Praga, Girona vs Arsenal, Barcelona vs Atalanta, Brestois vs Real Madrid, Young Boys vs Estrella Roja, Lille vs Feyenoord, Juventus vs Benfica, Aston Villa vs Celtic, Zagreb vs AC Milan, Inter vs Mónaco, Sturm vs Leipzig, Salzburgo vs A. Madrid y S. Lisboa vs Bolonia.