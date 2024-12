Uno de los clubes que busca dar la sorpresa en la temporada 2025 es Sport Boys. El cuadro rosado ha venido realizando grandes fichajes como por ejemplo Luis Urruti, Alejandro Hohberg y Carlos López, entre otros. No obstante, aún no han cerrado su plantel, pues se encuentran a la espera de un futbolista que todavía tiene contrato con la Universidad César Vallejo: Cristian Benavente.

El periodista del diario Líbero, Diego Sotomayor, informó en su cuenta de 'X' que tras la renovación de Maximiliano Amondaraín, al cuadro rosado solo le hace falta la incorporación del 'Chaval' para cerrar su plantel. Sin embargo, el delantero de 30 años todavía tiene un vínculo laboral con el conjunto trujillano y se encuentra trabajando en su desvinculación debido a que la UCV le debe un monto considerable y que decidió continuar su carrera en la Misilera.

En el caso de que Cristian Benavente no pueda conseguir su liberación de la Universidad César Vallejo, la administración de Sport Boys buscará un plan B que debería ser anunciado antes de fin de año. Si bien no hay información oficial acerca de este nombre, se especula que podría ser el de Pablo Lavandeira, quien no será tomado en cuenta por FBC Melgar para este 2025.

Fichajes de Sport Boys para la Liga 1 2025

Sport Boys ha contratado a varios futbolistas para la temporada 2025. Entre ellos destacan Alejandro Hohberg, Oslimg Mora, Sebastián Aranda y Luis Urruti.

Carlos López (delantero)

Luis Urruti (delantero)

Jefferson Nolasco (arquero)

Alejandro Hohberg (extremo)

Rodrigo Colombo (defensa)

Matías Almirón (defensa)

Nicolás Da Campo (mediocampista)

Erick Gonzáles (pivote)

Juan Gonzáles (extremo)

Oslimg Mora (extremo)

Luciano Nequecaur (delantero)

Hansell Riojas (defensa)

Diego Otoya (delantero)

Sebastián Aranda (lateral)

Maximiliano Amondaraín (defensa).

¿Qué jugadores dejaron Sport Boys?

En relación con las llegadas de nuevos jugadores, Boys también confirmó una gran cantidad de bajas. Hasta 14 elementos saldrán del conjunto chalaco al no convencer al técnico Cristian Paulucci.

Christian Ramos

Facundo Mansilla

Francisco Grahl

Franco John

Renzo Zubiate

Jesús Barco

Edinson Chávez

Brandon Palacios

Kevin Peña

Arly Benites

Damián Arce

Pablo Bueno

Juan Morales.

Posible 11 del Sport Boys

Con la llegada de todos los refuerzos, Sport Boys podría armar un potente once inicial para la temporada 2025. Entre ellos destaca el tridente de ataque del cuadro rosado, conformado por Luis Urruti, Alejandro Hohberg y Carlos López.