El campeón del mundo, Lionel Messi, sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen justo a tiempo para las festividades. El futbolista, que se encuentra en Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, decidió retocarse el cabello y compartir el resultado con sus fans, quienes no pudieron evitar destacar no solo el trabajo realizado por el estilista, sino también cómo luce el 10 de la selección argentina con su nuevo look.

Messi, quien disfruta de sus vacaciones en Argentina, recibió la visita de su peluquero de confianza, Dany Ale, conocido por ser el estilista de varios miembros de la Albiceleste. En un video publicado en Instagram, se puede ver al astro del fútbol con un nuevo corte que, aunque no se aleja de su estilo habitual, presenta un toque fresco y renovado.

Un cambio sutil pero efectivo

El cambio de look de Messi no fue drástico, pero sí notable. Dany Ale, quien ha sido su peluquero durante años, le rebajó los costados y dejó la parte superior del cabello prolijamente peinada en un copete. Además, le retocó la barba, con lo que logró un estilo que ha sido bien recibido por sus seguidores. “Nuevo look”, escribió el peluquero en su publicación, que fue acompañada por la música de ‘Amor de Vago’ de La T y La M.

El corte se realizó en la casa de Messi, ubicada en el Kentucky Club de Campo, en Funes, Santa Fe. El ambiente estaba preparado con espejos, luces y cómodos sillones, lo que permitió que el futbolista se sintiera a gusto durante el proceso. Dany Ale también compartió una foto junto a Messi, con la finalidad de expresar su gratitud y desear una feliz Navidad a todos sus seguidores.

Reacciones de los fans y momentos familiares

Como era de esperarse, los fanáticos de Lionel Messi no tardaron en reaccionar al nuevo estilo del capitán. Comentarios como “Qué tipo fachero” y “Sin dudas el mejor corte que le hiciste al capitán” inundaron las redes sociales, lo que mostró la aprobación generalizada de su nuevo look. Asimismo, muchos recordaron el estilo que Messi lució durante el Mundial de Rusia 2018, lo que generó nostalgia entre sus seguidores.

Además de su cambio de imagen, Messi se encuentra disfrutando de momentos de calidad con su familia. En un video compartido por Antonela Roccuzzo, se puede ver al futbolista relajado en la piscina de su hogar, con un termo rosa decorado con stickers de sus trofeos y un mate personalizado. Las imágenes, que muestran un lado más íntimo de la vida del campeón, rápidamente se volvieron virales y encantaron a sus seguidores.

Lionel Messi celebra los dos años de la Copa del Mundo

El pasado 18 de diciembre de 2024, Argentina vivió un momento muy especial, pues se celebraron los dos años desde la obtención de su más reciente Copa del Mundo, la cual obtuvieron tras ganar a Francia por penales en Qatar 2022. Frente a esta efemérides, Lionel Messi se pronunció a través de sus redes sociales y expresó su alegría por poder brindarle a su país tamaño trofeo.

“Amo diciembre y las fechas de Navidad. Hace dos años podría haber sido un último mes del año amargo, pero terminó siendo el más lindo de mi carrera deportiva. Y ahora, cada diciembre me viene este recuerdo… ¡Feliz Segundo Aniversario para todos!”, expresó el astro argentino, quien acompañó la publicación con dos fotos junto a la copa mientras toma mate.