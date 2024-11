Luego de quedarse con el Balón de Oro 2024, Rodri ha empezado a hacer una gira con medios españoles en los que habló sobre la obtención de este prestigioso premio, la ausencia del Real Madrid en la gala y también sobre Vinícius Júnior, quien se quedó con las ganas de levantar este trofeo y quedó en el segundo lugar.

Precisamente uno de sus últimos dichos sobre el brasileño no tardó en volverse viral en las redes sociales e incluso recibió una dura respuesta por parte de Neymar. En diálogo con 'El Larguero' de la SER, el español criticó duramente al atacante del Real Madrid al señalar que debe concentrarse únicamente en lo que pasa en el fútbol.

"Yo creo que Vinícius es inteligente y con el tiempo se dará cuenta de que cuanto más pendiente esté del campo, mejor será. Yo creo que es un gran futbolista, tiene facetas de mejora como dentro y fuera del campo. Es joven, seguro, tiene gente que le aconseje bien. Poco puedo decir, los deportistas también tienen que cuidar la parte de afuera del campo. La imagen es dentro y fuera del campo. A mí, la gente me para por la calle, me hace ilusión que me recuerden, no solo por lo futbolístico...", expresó el volante del Manchester City.

Estas palabras no fueron del agrado del futbolista del Al-Hilal, quien no dudó en responderle al español en una publicación de Instagram: "Se convirtió en un hablador ahora". Recordemos que el brasileño ya había manifestado en más de una oportunidad que el delantero del Real Madrid debió haberse quedado con el Balón de Oro.

Neymar respondió a Rodri. Foto: captura Instagram

¿Cuál fue la votación de Perú para el Balón de 2024?

A continuación podrás conocer la votación del editor de Líbero, Carlos Salinas, quien escogió a Dani Carvajal en primer lugar y añadió a las jóvenes promesas de Lamine Yamal y Nico Williams.

Dani Carvajal Rodri Vinícius Júnior Jude Bellingham Kylian Mbappé Erling Haaland Federico Valverde Lamine Yamal Lautaro Martínez Nico Williams.

¿Cómo quedó la votación para el Balón de Oro 2024?

Finalmente, Rodri alcanzó 1170 puntos sobre los 1129 puntos que alcanzó Vinícius. Es decir, el español se impuso por 41 por el atacante de la Canarinha.