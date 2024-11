Christian Cueva mantiene un futuro incierto en Cienciano. Hace algunos días, el presidente del cuadro imperial, Sergio Ludeña, habló sobre 'Aladino' y señaló que no tiene contrato con el club, por lo que su permanencia se verá en los próximos días. Sin embargo, todo parece indicar que el volante se alejaría del Cusco.

Mientras se resuelve su situación, Cueva ha incursionado en la música junto con su actual pareja Pamela Franco. Su presente ha incomodado ha muchos. Uno de los que se pronunció fue el 'Chorri' Palacios, quien se mostró preocupado por su futuro profesional.

¿Qué dijo 'Chorri' Palacios sobre el presente de Christian Cueva?

En su programa 'Chorrigolazos', Palacios expresó su incomodidad con el presente de Christian Cueva. Además, consideró que 'Aladino', al parecer, no estaría buscando continuar con su carrera futbolística por sus recientes apariciones en ambientes alejados al deporte.

"Por todo lo que se está viendo, los comentarios en las redes y televisión. Yo siento que Christian Cueva no quiere continuar en este trabajo que para nosotros es más divertido. Él está más enfocado en cantar su música y creo que va a ser difícil y complicado que cualquier equipo lo quiera tener", declaró.

Tras ver esta situación, 'Chorri' Palacios le aconsejó a Cueva que se enfoque en el fútbol porque aún tiene un par de años para rendir en un buen nivel en el balompié peruano. "Ojalá que se de cuenta que puede brindarle al fútbol algunos años más con su destreza y capacidad", añadió.

Cienciano se pronuncia sobre el futuro de Christian Cueva

El periodista de L1 Max, Ernesto Macedo, contó en sus redes sociales que se comunicó con Ludeña para conocer a profundidad sobre el panorama de Christian Cueva en Cienciano. Según contó, 'Aladino' no tiene contrato con el club y su futuro se definirá en los próximos días.

"Ante los trascendidos que Christian Cueva no sigue en el club Cienciano, L1 Max se comunicó con Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, quien indicó que 'ahora no tiene contrato, es jugador libre. Veremos en las siguientes semanas que viene'", escribió en su cuenta de 'X'.

Postura de Cienciano sobre Cueva. Foto: X/Ernesto Macedo.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre su futuro en Cienciano?

En conversación con 'Radio Nueva Q', Christian Cueva habló sobre una posible llegada a Universitario. El futbolista fue tajante al afirmar que nunca jugaría en el conjunto merengue por su conocido hinchaje por Alianza Lima.

"Todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima. No, particularmente no (iría a Universitario). Ya he tenido esa opción en alguna oportunidad y no cambiaría esa decisión. Pienso que no y estoy seguro que no", respondió.

'Aladino' expresó su gratitud por el respaldo y afecto brindado por los seguidores de Cienciano y manifestó su deseo de permanecer en la institución. No obstante, mencionó que se encuentra en proceso de negociación con la directiva, ya que aún no se ha concretado su continuidad en el equipo.

"Definitivamente, el cariño que recibí en Cusco ha sido muy grande y es grato para mí reconocerlo la verdad. La gente es muy cariñosa, muchos en la calle siempre me saludan, me muestran aprecio, cariño y eso a uno lo marca más. Me encantaría definidamente (quedarme en Cienciano). Estamos en eso, siempre hay cosas que por ahí no se llega a buen término en temas contractuales, pero por ahí con las conversaciones se puedan dar. Yo estoy tranquilo, enfocado y entrenando por mi cuenta, preparándome para lo que viene", añadió.