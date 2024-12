Luisito Comunica : “A Sonic le hubiera gustado estar en Puno”

Convertida en un taquillazo en Estados Unidos, donde en su debut recaudó 62 millones de dólares, hoy llega a las salas peruanas Sonic 3 con el famoso erizo protagonizando la nueva entrega de esta exitosa saga. La voz en español es del influencer y youtuber Luisito Comunica, quien ha respondido algunas preguntas.

-¿Qué cosas de las que hiciste por primera vez y que fueron difíciles, hoy te resultan más sencillas?

-Yo más bien veo que me están dando la oportunidad hermosa, una vez más, de prestar mi voz a Sonic, que viene siendo mi voz, solamente ligeramente caricaturizada, pero me siento sumamente honrado, sumamente feliz de que, no solamente el studio (Paramount Pictues), sino los fans me han dado la oportunidad, de por tercera vez, darle voz a un personaje tan importante y querido. Sin duda, esta película, la 3, ha sido la más retadora en cuestión de entonaciones de voz, en cuestión de gritos, de lloriqueos. Ha sido la más complicada, pero a mi parecer, ha sido la más épica.

-En esta entrega se verá a Sonic enojado, angustiado, en escenas emotivas, todo nuevo para el personaje. ¿Qué tan difícil fue hacer todo eso?

-Sí, es la verdad. Justamente esta es la primera película que veremos a Sonic enojado de verdad, triste de verdad… y fue muy retador, sobre todo porque mi antagonista, Shadow, es interpretado por un crack del doblaje (René García) que ha hecho personajes como Vegueta de Dragonball. Entonces, hacer escenas de combate con alguien que viene de la escuela de Dragonball fue muy retador. Me funcionaba que me ponían la voz de René, las grabaciones de René con el tono que él las había grabado para intentar igualarlas, y con ayuda del director, y de varias tomas y de muchas horas, ya después lo logramos. Te puedo decir que mi garganta nunca había acabado tan cansada en los rodajes como en esta película. Fue bastante intenso, me lo tomé muy en serio, y estoy muy emocionado que los fans ya la puedan ver, lo puedan juzgar y ojalá les encante.

-En esta tercera película vemos al team Sonic en varios países. Si se hubiera dado la oportunidad de que el team Sonic visite Perú, ¿ a qué lugares crees que hubieran ido?

-Hubiera sido increíble, imagínate, verlo en Perú, corriendo por Machu Picchu, trepándose a una llama, acariciando a una alpaca (ríe). Me hubiera encantado. De igual manera, creo que a Sonic le hubiera fascinado Puno. Yo tuve el gran honor este año de conocer Puno y wow, quedé encantado, sobre todo por su cultura y la comida. Se come sabroso. Entonces, el Sonic como es comelón, bien tragón, yo creo que le hubiera encantado allí, ir a echarse su buena gastronomía (ríe).