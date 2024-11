Este martes 19 de noviembre, la selección peruana tendrá un decisivo enfrentamiento ante Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo comandado por Jorge Fossati se juega una de sus últimas opciones de seguir con vida en estas clasificatorias tras encontrarse en la penúltima posición con solo una victoria. En la antesala del encuentro en La Bombonera, el DT de Perú dio una conferencia de prensa desde la Videna y sus respuestas generaron las críticas de algunos comunicadores del país como Diego Rebagliati y Coki Gonzales.

En la última edición del programa streaming 'Están Pasando Cosas', el comentarista deportivo Coki Gonzales criticó duramente a Jorge Fossati por sus respuestas en la rueda de prensa y lo llamó "arrogante".

¿Qué dijo Coki Gonzales sobre Jorge Fossati?

El conductor de Latina TV señaló que el técnico charrúa se mostró bastante arrogante al responder que a la prensa "le resbalaba" las declaraciones que brindó al comienzo de su proceso.

"Justo en la tercera pregunta. Después del empate ante Chile, Fossati cambia el plan y asegura que hay que ir a buscar el partido a Argentina, entonces se va con otra convicción. Y ahí comenzó a aflorar la arrogancia en su máximo esplendor, porque es en ese instante cuando dice 'no es tan simple, no es que yo no pude ganar en Lima y tengo que recuperar los puntos allá, pero parece que lo que les dije al principio les resbala'. ¿Quién es Jorge Fossati para decirle a la prensa eso? ¿En nuestro profesor? ¿Le estamos pagando para que nos enseñe?", manifestó.

El comunicador aseguró que el respeto es algo que se gana y no se otorga de manera inmediata por los años que pueda tener una persona, y precisó que Fossati siempre suele responder "lo que le da la gana".

"Las canas no dan respeto de por sí, el respeto se gana, no con canas, sino se gana. La pregunta del colega fue absolutamente genuina. Ya basta Jorge Fossati, hay que hacernos respetar como prensa también. Responde lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana", sentenció.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina?

El encuentro entre la Bicolor y la Albiceleste por la fecha 12 de las Eliminatorias se disputará hoy, martes 19 de noviembre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). El escenario de este duelo será La Bombonera, estadio de Boca Juniors.

Alineaciones Perú vs Argentina