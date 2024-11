El empate 0 a 0 entre Perú y la selección chilena por las Eliminatorias 2026 generó múltiples reacciones, tanto en los hinchas como en los medios de comunicación. Una de las más destacadas ocurrió tras el partido, cuando un periodista chileno enfrentó a Ricardo Gareca durante una conferencia de prensa. El periodista criticó abiertamente el nivel de la selección peruana y aseguró que el equipo de Jorge Fossati no demuestra la misma calidad que lo llevó a clasificar al Mundial de Rusia 2018.

El técnico argentino, conocido por su serenidad, se vio envuelto en un intercambio directo en el que tuvo que defender su gestión al mando de la Roja. Este tenso momento generó controversia y opiniones divididas en Chile, donde el rendimiento del equipo de Ricardo Gareca sigue siendo un tema de debate constante.

¿Qué le dijo el periodista chileno a Ricardo Gareca?

En la rueda de prensa posterior al encuentro entre Perú y la selección chilena, un periodista sureño tomó la palabra para expresar su descontento con el desempeño de su combinado. Sin rodeos, afirmó que la Roja debió llevarse el triunfo, ya que “este no es el Perú que clasificó al Mundial de Rusia”. El profesional cuestionó la capacidad de Ricardo Gareca de hacer las sustituciones en el momento correcto.

“Claramente, el equipo mejoró, pero la pregunta de los cambios tiene que ver porque a uno le queda la sensación de que este partido estaba para ganar. Este no es el Perú que usted clasificó al Mundial de Rusia, estaba para ganarlo. Nosotros no somos técnicos, pero desde arriba veíamos que se podía ganar, y uno decía por qué el técnico no mueve las fichas para ir por el triunfo. Perdone, pero estamos desesperados de sumar de a tres, no de uno”, señaló el colega.

Con este empate, Chile se mantiene en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 con seis puntos, a seis del lugar de repechaje que de momento ocupa Venezuela. Perú, por su parte, está penúltimo en la clasificación con siete unidades y debe ganar en su próximo partido contra Argentina para acercarse a sus rivales directos.

¿Qué respondió Ricardo Gareca ante los cuestionamientos?

Lejos de perder la calma, Ricardo Gareca respondió con firmeza a las observaciones del periodista chileno. El entrenador defendió el rendimiento de sus dirigidos y destacó que las Eliminatorias Sudamericanas son sumamente competitivas y que los partidos suelen ser cerrados, especialmente entre selecciones con una larga rivalidad como Perú y Chile.

“Más allá que entiendo la necesidad de ganar, la desesperación que transita en la gente y en todos. Vale la inquietud de ustedes, la acepto, puede ser que con la introducción de algunos muchachos se pudo haber dado, no es que no le tengamos fe o confianza, eso no corre por nuestra cabeza. Veíamos bien al equipo, manejando la pelota, moviendo a Perú de un sector a otro, y en ese aspecto preferimos no modificar nada”, apuntó el Tigre.

Este enfrentamiento verbal pone en el centro de la discusión el rendimiento de Chile en estas Eliminatorias. Hasta ahora, el equipo no mostró el nivel que lo llevó a clasificar a mundiales anteriores, pero tampoco se encuentra fuera de la lucha por un boleto al próximo torneo. La pregunta es si Ricardo Gareca será capaz de repetir la hazaña que logró con Perú y consolidar nuevamente a la Roja como una de las protagonistas de Sudamérica.