Panamá vs Costa Rica EN VIVO: ¿cómo ver el duelo por la Liga de Naciones Concacaf?

Panamá vs Costa Rica se enfrentan EN VIVO este lunes 18 de noviembre desde las 9.00 p. m. (hora peruana) por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. Este duelo se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y será transmitido por la señal de YouTube de la Concacaf.

¿A qué hora juegan Panamá vs Costa Rica?

El encuentro entre Panamá vs Costa Rica empezará a las 8.00 p. m. en territorio panameño y costarricense. Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

México, Panamá y Costa Rica: 8.00 p. m.

Ecuador, Perú: 9.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Panamá vs Costa Rica?

La transmisión del partido entre Panamá vs Costa Rica se podrá ver a través de Concacaf GO y Concacaf YouTube; en Costa Rica se puede ver en Canal 6 y Canal 7; mientras que en Panamá irá por RPC.

Panamá vs Costa Rica: posibles alineaciones

Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Edgardo Fariña, José Córdoba, Fidel Escobar; Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, César Blackman, Edgar Barcenas, José Luis Rodríguez; José Fajardo. Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Francisco Calvo; Jefferson Brenes, Brandon Aguilera, Kenneth Vargas, Warren Madrigal; Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Panamá vs Costa Rica: previa

La escuadra panameña regresa triunfante luego de su visita a San José, donde obtuvo una victoria de 0-1 en el duelo de ida de los cuartos de final. Este resultado les otorga a los canaleros la ventaja del gol de visitante, lo que significa que un empate en su campo sería suficiente para avanzar a la siguiente fase.

Después de la victoria del pasado jueves, el equipo panameño ha logrado una impresionante racha de seis triunfos consecutivos frente a su similar de Costa Rica. De conseguir imponerse este lunes, sería la séptima ocasión en la que no conocen la derrota desde el año 2022.

¿Qué dijo Claudio Vivas previo al Panamá vs Costa Rica?

En conferencia de prensa, el técnico de Costa Rica, Claudia Vivas, señaló que saldrán a darle vuelta a la serie y que confía en la capacidad de sus futbolistas.

“Es una final en toda circunstancia, hay que arriesgar, estamos en desventaja, tenemos que darle vuelta a la serie, no queremos estirar la serie, lo más importante es mantener el cero en nuestra valla, en estas situaciones cada uno tiene su estrategia, nosotros tenemos la nuestra, y si hay que arriesgar, así lo vamos a hacer, eso está en mi ADN como entrenador, será importante mi toma de decisión junto a mi cuerpo técnico”, señaló.

“Más que bloqueo mental, eso es una estadística mía que se las tiré … mañana es otra historia, es otro partido, en los últimos cuatro años no hemos podido ganarles a Panamá en su casa, tenemos que ganar, no nos alcanza el empate, sabemos que hay un gran equipo trabajado, pero nos hemos preparado bien, hemos tenido charlas, este grupo es muy profesional, tenemos que arriesgar. No hay bloqueo mental”, agregó.