La selección peruana entrenó el último miércoles 13 por segundo día consecutivo en el Monumental con miras a su próximo partido conta Chile por las Eliminatorias 2026. El equipo comandado por Fossati buscará su segunda victoria en las clasificatorias ante el conjunto comandado por Ricardo Gareca, que se encuentra en el fondo con solo 5 puntos. El último jugador en unirse a la nómina del estratega charrúa para esta jornada doble fue Jorge Murrugarra. El futbolista de Universitario se convirtió en el remplazo de Renato Tapia, quien se volvió a lesionar en su club. Este llamado generó algunos cuestionamientos al 'Nonno', sobre todo por dejar nuevamente afuera a Pedro Aquino, quien era habitual reemplazante de Tapia.

Uno de los personajes ligados al fútbol que se refirió a esta decisión de Jorge Fossati fue Diego Rebagliati. El comentarista deportivo ensayó una posible razón por la que el DT de 71 años decidió excluir a Pedro Aquino nuevamente de la lista de convocados.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la no convocatoria de Pedro Aquino?

El comunicador señaló que no cree que Murrugarra se quede en la lista final, ya que ya hay 6 volantes y él no tendría lugar. Por ello, asegura que para Jorge Fossati es mejor dejar afuera a un futbolista del torneo local que a un jugar que milita en el exterior.

"Yo ayer ensayaba una teoría. Para mí Murrugarra no va a salir en lista el viernes, entonces si Jorge no iba a salir en lista, a Aquino no lo iba a convocar para no sacarlo en la lista. Creo que los 6 volantes que estarán, salvo que retroceda en el campo a Flores, son Cartagena, Castillo, Peña, Quispe, Calcaterra y Archimbaud. Esos serían los mediocampistas que Fossati tiene en mente. Entonces, ahí no hay espacio para un séptimo volante", dijo en un primer momento.

"Evidentemente si estaba Tapia, iba a terminar saliendo otro jugador. A Murrugarra lo ha llamado más para cubrir el puesto. Si Jorge no sale en lista el viernes, se va a confirmar lo que yo entiendo. Eso es algo que Jorge ya declaró, que no quiere traer futbolistas del extranjero para dejarlos fuera de la lista", explicó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Chile?

El encuentro entre Perú vs Chile se jugará este viernes 15 de noviembre en el Estadio Monumental a partir de las 8.30 p. m. La transmisión por TV del partido estará a cargo de de ATV y América TV, en señal abierta, y Movistar Deportes, por cable