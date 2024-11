Real Madrid sufrió un duro golpe al conocer que el joven Marc Cucalón anunció su retiro del fútbol profesional con solo 19 años. El mediocampista, considerado una de las mayores promesas del club y denominado como el nuevo ‘Xavi Alonso’, hizo pública su decisión luego de luchar por más de 2 años para recuperarse de una lesión.

El talentoso volante sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha el 6 de setiembre del 2022 durante un partido ante Celtic por la Youth League. Al momento de ser operado, el jugador sufrió el ataque de una bacteria que comprometió su cartílago.

Marc Cucalón se despide del fútbol a los 19 años

Marc Cucalón remarcó que intentó todo para volver a jugar; sin embargo, no logró recuperarse y, por ende, tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional. “No sabía cómo empezar esta carta. Así que lo haré dando las gracias a todos. De corazón. Llegué a la cantera del Real Madrid en verano de 2016 siendo un niño con la mochila cargada de sueños y he sido, muy, muy feliz. Y la verdad que mi vida cambió por completo aquel 6 de septiembre de 2022, cuando me lesioné de gravedad”, empezó en sus redes sociales.

“Durante estos dos últimos años he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme. Aunque no me malinterpretéis: esto para nada es una despedida triste”, agregó.

Más allá de decisión, el futbolista de 19 años se consideró un “privilegiado” por formar parte del Real Madrid. Además, remarcó que este episodio le servirá como una lección de vida.

Marc Cucalón es uno de los mejores jugadores de la categoría 2004 del Real Madrid. Foto: Instagram

"Después de todo, pienso que he sido un auténtico privilegiado por haber formado parte del mejor club del mundo y haber vivido un sueño. He aprendido y he madurado como persona y como jugador. Me llevo para el resto de mi vida los valores que me han inculcado y, por supuesto, el fútbol me ha enseñado en cada triunfo y en cada derrota: siempre hay que sobreponerse y seguir luchando para superar obstáculos. Esas lecciones van a formar parte de mi vida para siempre", concluyó.

¿Quién fue Marc Cucalón?

Marc Cucalón es un futbolista español que nació el 14 de noviembre del 2004; es decir, tiene 19 años. El volante comenzó su carrera en las inferiores del Real Zaragoza. Sus buenas actuaciones fueron determinantes para que el Real Madrid lo fiche en el 2016. Con el pasar de los años, el jugador logró convertirse en titular indiscutible y se convirtió en una de las grandes promesas del gigante español.

En el 2022, durante la goleada 6-0 del Real Madrid sobre el Celtic de Glasgow por la Youth League, el mediocampista sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Dicha lesión fue determinante para ponerle fin a su promisoria carrera.