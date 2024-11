El panorama en la FPF es complicado debido al arresto de Agustín Lozano por supuestamente liderar la organización criminal Los Galácticos por actos de corrupción en el manejo de la FPF. Ante ello, Jorge Fossati se pronunció: “Esta situación nos demuestra que estamos prácticamente solos con los jugadores”. Dichas palabras no gustaron para nada al periodista Eddie Fleischman, quien explotó contra el DT de la selección peruana previo al Perú vs Chile por Eliminatorias al Mundial 2026.

Anteriormente, el comunicador se manifestó por el arresto del directivo de la Federación Peruana de Fútbol, al cual calificó como el comienzo de la "desinfección definitiva" de la entidad. "No estoy contento, este es un día trágico para el fútbol peruano; pero hace rato venimos diciendo que el fútbol está con septicemia. Ojalá sea el inicio de la desinfección definitiva de la FPF", expresó.

Fleischman arremete contra Jorge Fossati por "revictimizarse"

En respuesta a las palabras del 'Nonno', el periodista dejó en claro que solo necesitan de la hinchada, los futbolistas y el comando técnico para salir adelante, por ello no debe "revictimizarse" por lo sucedido con Agustín Lozano.

"¿Otra vez victimización? Siempre están comando técnico, jugadores y afición. No necesitan más. ¡Mejor estar solos que mal acompañados! Enfóquense en ganarle a Chile, que lo sucedido es en beneficio de todo el fútbol peruano, pero parece que ni estando dentro lo entienden", afirmó en un tuit.

Eddie Fleischman se refirió a las palabras de Jorge Fossati. Foto: captura de X/Eddie Fleischman

Eddie Fleischman lapida a Agustín Lozano luego de su detención

"Como les dije siempre, las cosas el tiempo las pone en su lugar, a la larga las heces siempre salen a flote, las heces siempre salen a flote, muchas veces dije que no me importa mi reputación porque me importa mi conciencia, hemos batallado para que el fútbol se limpie y se desinfecte. Ahora, un montón se van a hacer los cojudos, los periodistas que recibían y se van a montar al coche de la salvación. Hay más de uno que debe estar temblando porque, si sueltan la lengua, sobre quienes reciben, ayayay... Ojalá todo se sepa", aseveró Eddie Fleischman en su programa de YouTube 'Full deporte'.