Tras el arresto de Agustín Lozano el último jueves 7 de noviembre por supuestamente liderar la organización criminal Los Galácticos, muchos personajes del ámbito deportivo en el Perú salieron a cuestionar ferozmente al presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Uno de los periodistas que siempre fue uno de los más críticos de la gestión del directivo de la FPF es Eddie Fleischman, quien no dudó en arremeter contra el mandamás de la entidad luego de su detención.

Anteriormente, en redes sociales, el comunicador había manifestado que este arresto es el comienzo para "desinfectar" a la FPF. "No estoy contento, este es un día trágico para el fútbol peruano, pero hace rato venimos diciendo que el fútbol está con septicemia. Ojalá sea el inicio de la desinfección definitiva de la FPF", expresó en un tuit de su cuenta de X.

Agustín Lozano es presidente de la FPF desde el 2018. Foto: difusión

Eddie Fleischman lapida a Agustín Lozano luego de su detención

El comunicador enfatizó que el tiempo coloca las cosas en su lugar y se refirió a sus colegas que ahora se montarán en el "coche de la salvación" cuando antes "recibían". Asimismo, pidió que la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial "hagan su trabajo" porque se vienen "cosas pesadas".

"Como les dije siempre, las cosas el tiempo las pone en su lugar, a la larga las heces siempre salen a flote, las heces siempre salen a flote, muchas veces dije que no me importa mi reputación porque me importa mi conciencia, hemos batallado para que el fútbol se limpie y se desinfecte. Ahora, un montón se van a hacer los cojudos, los periodistas que recibían y se van a montar al coche de la salvación. Hay más de uno que debe estar temblando porque, si sueltan la lengua, sobre quienes reciben, ayayay... Ojalá todo se sepa", aseveró Eddie Fleischman.

¿Qué dijo Agustín Lozano minutos después de ser detenido?

El último jueves 7 de noviembre, después de salir de su casa enmarrocado, Agustín Lozano mandó un mensaje de calma a su familia y afirmó que aguarda justicia. "Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad. Espero que se haga justicia, espero que todo se aclare. Yo solo quiero tranquilidad para mi familia y para las personas que confían en el trabajo que he venido realizando", detalló.