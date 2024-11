Alex Valera fue uno de los mejores jugadores de Universitario de Deportes y su desempeño fue clave para obtener el bicampeonato de la Liga 1. Su gran presente le permitió volver a ser convocado por Jorge Fossati para los decisivos partidos de la selección peruana ante Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026.

En medio de este panorama, el delantero de 28 años se animó a recordar sus inicios en el conjunto nacional y sorprendió al mencionar cuál fue el peor momento de su carrera profesional.

Alex Valera revela el peor momento de su carrera

El goleador de Universitario calificó como un "fracaso" el penal que falló frente a Australia en el repechaje al Mundial Qatar 2022; en aquella ocasión, el atacante no pudo vencer la resistencia del arquero Andrew Redmayne y el equipo que era comandado por Ricardo Gareca perdió la definición. Si bien el atacante indicó que fue un duro momento, remarcó que, si le toca, no dudaría en patear un penal en Eliminatorias.

"No veo los videos porque es un momento duro, fue un fracaso en mi carrera. Y es normal fracasar, si no lo intentas... A todo el mundo le pasa y mucho más en esta carrera (...). Sí, volvería a patear un penal con la selección porque es mi trabajo, tengo que asumir y más si el técnico me lo pide", manifestó en diálogo con L1 Radio.

El atacante también recordó que el tanto que falló ante Brasil en la Copa América 2021 lo afectó bastante. "Fue peor que una decepción amorosa. Te lo puedo jurar. Sentí que me dio una depresión horrible. Emocionalmente estaba destruido. Era la primera vez que me pasaba en mi carrera, y todavía con la selección, donde todo el mundo quiere hacer las cosas bien", precisó.

"En el bus iban todos tristes, molestos por haber perdido, yo venía llorando. Emocionalmente, estaba destruido, y era la primera vez que me pasaba en mi carrera y todavía con la selección, donde todos quieren hacer las cosas bien", agregó.

¿Cuántos goles tiene Alex Valera con la selección peruana?

Alex Valera registra 3 goles y 1 asistencia en 18 partidos oficiales disputados con la selección peruana. El artillero representó a la Blanquirroja en certámenes como la Copa América y las Eliminatorias.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana se enfrentará a sus similares de Chile (viernes 15 de noviembre) y Argentina (martes 19 de noviembre) por las Eliminatorias 2026. El equipo dirigido por Jorge Fossati necesita sumar para acercarse a puestos de clasificación.