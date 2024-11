El viernes 15 de noviembre se jugará el Perú vs Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026 y no solo será un partidazo por ser el clásico del Pacífico, sino también porque este compromiso podría condenar a la selección peruana o a la Roja de Ricardo Gareca al fondo de la tabla de las clasificatorias. En ese contexto, el volante Rodrigo Ureña, bicampeón con Universitario en el año de su centenario, reveló que al club crema llegó una carta de reserva por él para jugar ante la Bicolor. Sin embargo, al final no fue citado por el 'Tigre'.

El 'Pitbul', además, mencionó que ha recibido ofertas de los grandes del fútbol chileno; pero, por ahora, no piensa en retornar a su país. "Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando equipos en que jugué. Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y, obviamente, si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer; pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver", expresó.

Rodrigo Ureña llegó a Universitario en 2023. Foto: Luis Jiménez/GLR

Universitario recibió una carta de reserva por Rodrigo Ureña para el Perú vs Chile

En diálogo con ADN Radio de Chile, el mediocampista merengue recalcó que ha llegado a la 'U' una carta de reservación a la selección chilena de cara al crucial duelo Perú vs Chile por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Llegó la carta de reservación, varias veces ha pasado. Obviamente, se palpita el clásico del Pacífico, tengo siete compañeros que están en la nómina peruana, entonces ellos me hablan, me preguntan y uno da sus referencias. (...) Estoy preparado, tengo mucha experiencia. He jugado ocho libertadores, tengo ocho títulos en mi carrera, la verdad es que vengo compitiendo a nivel internacional y eso te da otro roce”, dijo Ureña.

Asimismo, el futbolista crema se refirió a la situación difícil que atraviesa Ricardo Gareca. “Él, cuando llega acá a Perú, no le estaba yendo bien, pero se pudo reponer a la situación, pudo meter a Perú en un Mundial. Es parte de un proceso, como chilenos estamos viviendo un proceso, una nueva era, en la que tiene que haber conocimiento de jugadores”, añadió en la entrevista.

¿Cuándo se juega el Perú vs Chile por Eliminatorias al Mundial 2026?

El duelo por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026 entre Perú vs Chile se disputará el viernes 15 de noviembre a las 8.30 p. m. en un escenario por definir.