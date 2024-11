¿A qué hora juegan Nacional vs Racing Montevideo EN VIVO? El duelo por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Primera División de Uruguay se jugará este viernes 8 de noviembre a partir de las 8.30 p. m. (hora local) y 6.30 p. m. en el Estadio Centenario y será transmitido por la señal de Disney Plus. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

Los aficionados al fútbol uruguayo están ansiosos por el enfrentamiento que promete ser un espectáculo lleno de acción y emociones. Racing, con su afán de superar a uno de los grandes del país, se prepara para dar lo mejor en el campo. Por su parte, Nacional, uno de los clubes más laureados de Uruguay, buscará mantener su posición de privilegio en la tabla de clasificación.

Nacional visita a Racing Montevideo este viernes 8 de noviembre. Foto: Nacional/X

¿A qué hora juegan Nacional vs Racing Montevideo?

El encuentro entre Nacional vs Racing Montevideo por el Torneo Clausura se jugará desde las 8.30 p. m. (hora local). Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela, Chile: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. España: 1.30 a. m. (sábado 9).

¿En qué canal ver Nacional vs Racing Montevideo?

En territorio uruguayo, el cotejo entre Nacional vs Racing Montevideo será transmitido vía GolTV Latinoamérica. Asimismo, en Sudamérica, será posible disfrutarlo en Disney Plus,

¿Cómo ver Nacional vs Racing Montevideo ONLINE?

Para que no te pierdas el compromiso Nacional vs Racing Montevideo por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney+, en cuya plataforma tendrás acceso a los partidos del campeonato uruguayo. En el caso de que no puedas costearlo, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.