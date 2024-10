La escandalosa goleada de Sporting Cristal sobre Unión Comercio tuvo como protagonista al joven portero Diego López, quien se vio muy afectado luego de recibir 12 goles. Luego de que personaje como Jefferson Farfán y Pedro Gallese le enviaran mensajes de apoyo, el futbolista de 19 años se pronunció sobre lo acontecido y sorprendió al mencionar que no atajará en la última fecha del Torneo Clausura.

A puertas del compromiso ante Cienciano en el Cusco, el guardavallas reveló detalles de lo acontecido durante la dura caída que sufrió su equipo frente a los rimenses.

Arquero de Unión Comercio no atajará en la última fecha del Clausura

Diego López explicó que su ausencia contra la escuadra imperial se debe a un acuerdo que se tenía con el comando técnico y uno de sus compañeros. "Lo que el preparador de arquero nos explicó es que el otro portero, que se llama Josias, iba a tapar con Cristal y yo contra Cienciano. No sé qué pasó, me hicieron tapar con Cristal, pero obviamente, por respeto a mi compañero, que lo quiero, quiero que tape él. A mí ya me dieron la oportunidad y ahora quiero que él la tenga", reveló en el programa 'Palabra de hincha'.

Por otra parte, más allá del estrepitoso marcador contra Cristal, el jugador del Poderoso del Altomayo agradeció la oportunidad de debutar como profesional. Además, agradeció los gestos que tuvieron Farfán y Gallese.

"Contento por la posibilidad y por haber jugado en Primera. Me dio un poco de nervios por ser el primer partido y con Sporting Cristal, pero también fue un reto porque otros equipos me pueden observar, y quién sabe más adelante me puedan fichar (...). Los que más me sorprendieron (con mensajes de aliento) fueron Carlos Cáceda, Pedro Gallese y Jefferson Farfán, me dieron mucha emoción. Les dije a mi familia y preparador de arquero, y se pusieron muy felices, al igual que yo", agregó.

¿Cuándo juegan Unión Comercio vs. Cienciano?

Unión Comercio vs. Cienciano se enfrentarán este jueves 31 de octubre por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El cotejo empezará a las 5.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Partidos de la última fecha del Torneo Clausura 2024

Así se jugará la última jornada de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Los partidos en los que se defina el título, la clasificación a torneos internacionales y el descenso se jugarán a la misma hora (en sus respectivos días), con la excepción del Cristal vs Comerciantes.

Jueves 31 de octubre

Cienciano vs Unión Comercio

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Viernes 1 de noviembre

ADT vs Sport Boys

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Municipal Unión Tarma.

Sábado 2 de noviembre

UTC vs Sport Huancayo

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Municipal Germán Contreras Jara

Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Mansiche

Atlético Grau vs César Vallejo

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Campeones del 36.

Domingo 3 de noviembre