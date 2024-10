La apuesta de Ramón Díaz en la Copa Sudamericana: el nuevo rol de André Carrillo en el Corinthians hacia la final

La Copa Sudamericana está llegando a su etapa final, y entre los equipos en carrera por la consecución del torneo, se encuentra el dirigido por Ramón Ángel Díaz. Corinthians intentará clasificar a la gran final cuando se enfrente a Racing Club de Avellaneda en el partido de vuelta de la 'otra mitad de la gloria'

La llegada del director técnico argentino ha influido de manera positiva en el juego de la 'culebra', ya que, desde su incorporación, el futbolista peruano André Carrillo ha sumado varios minutos como titular en el famoso 'Timão'.

A pesar de las ofertas tentativas para seguir jugando en el Medio Oriente y algunas de Europa, una llamada de Ramón cambió completamente su decisión sobre un paso importante en su carrera.

Desde su llegada al 'Timão', André Carrillo ha tenido protagonismo en el once titular. Foto: Diario Viral

André Carillo y su llegada al Corinthians gracias a Ramón Díaz

El futbolista peruano de 33 años firmó con el Corinthians el pasado mes de septiembre junto con la estrella Memphis Depay. Ambos jugadores cuentan con una amplia trayectoria y fueron considerados como las flamantes contrataciones del conjunto 'paulista'.

No obstante, antes de la llegada de la 'Culebra' al Corinthians, el popular 'Pelado' Díaz se contactó con él para convencerlo de formar parte del 'equipo del pueblo'

En una entrevista durante sus primeros días como jugador del cuadro brasileño, André Carrillo expresó su satisfacción por el interés del estratega gaucho, quien lo quiso desde el inicio: “Sí, él me contactó para venir. Hablamos porque ya trabajamos juntos en Arabia; es un entrenador que me conoce bien. Me comuniqué con él y con Emiliano Díaz (hijo y asistente técnico del DT)”, señaló Carrillo a su llegada a Brasil para fichar por el 'Timão'.

Un rol diferente a lo que venía acostumbrado en la selección peruana

Ramón Díaz coincidió con André Carrillo en el Al Hilal de Arabia Saudita, club en el que comenzaron a trabajar juntos en febrero de 2022. En ese momento, el volante peruano pasó de ser suplente bajo la dirección del entrenador anterior a recuperar protagonismo con la llegada del técnico argentino.

Díaz, conocido como el 'Pelado', tomó al Al Hilal cuando se encontraba a 16 puntos del líder y logró llevar al equipo a ganar la Liga Profesional Saudí con una ventaja de dos puntos. Posteriormente, ambos consiguieron la Copa del Rey de Campeones.

A medida que Carrillo perdió movilidad y recorrido, el entrenador argentino lo Retrasó unos metros en el campo, lo que le permitió brillar en su nuevo rol como volante. Luego de sus destacadas actuaciones en el equipo árabe, donde incluso llegó a la final del Mundial de Clubes 2022 frente al Real Madrid, el técnico argentino partió a Brasil para dirigir al Vasco da Gama. Desde entonces, el peruano no logró recuperar su mejor nivel, y su protagonismo se fue diluyendo poco a poco.

Ahora, más de un año después de su separación profesional, Díaz considera que el peruano puede aportar mucho a su equipo, el Corinthians, y logró convencer a su exdirigido de unirse al fútbol brasileño.

El objetivo de llegar a la final de la Copa Sudamericana

Tras el empate 2-2 en el Partido de ida en el estadio Neo Química Arena de São Paulo, el Corinthians mantiene intacto el sueño de alcanzar su primera final de la Copa Sudamericana, un torneo que hasta hoy no ha podido ganar. Además, el equipo paulista lucha en el Brasileirão por permanecer en la Serie A.

Con la posible inclusión del jugador peruano en el once titular, el Corinthians viajará a Argentina con la misión de eliminar a uno de los mejores equipos del certamen: el Racing Club de Avellaneda.