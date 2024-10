Peñarol no podrá jugar ante Botafogo en su estadio. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Peñarol no podrá jugar ante Botafogo en su estadio. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Peñarol vs Botafogo EN VIVO se enfrentan en el Estadio Centenario de Montevideo por la vuelta de las semifinales en la Copa Libertadores 2024. El partido de hoy arranca a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora de Uruguay y Brasil). La transmisión por TV del cotejo irá a través de ESPN (Disney Plus en streaming), pero también podrás informarte minuto a minuto con la cobertura gratis por internet de La República.

Peñarol vs Botafogo EN VIVO por la semifinal de la Copa Libertadores 20:05 33': ¡Botafogo se salva! Peñarol estuvo a punto de marcar el segundo tras una serie de rebotes en el área del Botafogo. 20:03 31': ¡Gooooooool de Peñarol! Jaime Báez marca un golazo para Peñarol con un potente disparo desde fuera del área y le da una motivación extra al cuadro 'mirasol'. 19:54 22': ¡Peñarol se salva! A través de un tiro libre, Savarino intentó poner adelante al Fogao, pero la pelota se fue apenas desviada. 19:50 18': Nueva opción clara para Peñarol Sequeira tuvo en sus pies la oportunidad de marcar el primer tanto del partido; sin embargo, la lanzo por arriba de la portería rival. 19:39 6': Primera opción clara para Peñarol El 'Manya' se acercó al arco visitante por primera vez en el partido a través de Jaime Báez, que tiro el balón muy cerca de la portería. 19:32 Inicia la segunda semifinal de la Copa Libertadores Los locales iniciarán las acciones de izquierda a derecha y buscarán revertir el 5 a 0 que sufrió en su visita a Río de Janeiro. 19:29 Esta es la alineación de Botafogo El 'Fogao' manda este equipo para mantener la ventaja a favor. Foto: Botafogo 19:28 Así forma Peñarol Diego Aguirre manda este 11 para revertir el marcador global. Foto: Peñarol 19:24 ¿Dónde ver el Peñarol vs Botafogo EN VIVO? El partido será transmitido por la señal de ESPN en toda Sudamérica, a excepción de Argentina y Brasil. 19:23 ¿A qué hora juega Peñarol vs Botafogo por la Copa Libertadores? El partido entre uruguayos y brasileños se disputará desde las 9.30 p. m. en Uruguay. A continuación te mostramos el horario de inicio del cotejo en varios países del continente. Costa Rica, México: 6.30 p. m. Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m. Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m. Argentina, Chile, Paraguay: 9.30 p. m. España: 3.30 a. m. (jueves 31). 19:22 Bienvenidos Buenas noches, lectores de La República Deportes. Hoy viviremos el encuentro entre Peñarol y Botafogo por la segunda semifinal de la Copa Libertadores 2024.

¿A qué hora juega Peñarol vs Botafogo?

En Uruguay y Brasil, el juego Peñarol vs Botafogo se podrá seguir desde las 9.30 p. m. Para otros países de la región, consulta esta guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay: 9.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (jueves 31).

¿Qué canal transmite Peñarol vs Botafogo?

En Sudamérica, la cadena ESPN televisará el Peñarol vs Botafogo (excepto Argentina y Brasil).

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: Globo Esporte, Paramount+

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN 3

Ecuador: ESPN

México: ESPN 3

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports Ñ.

Peñarol vs Botafogo: pronóstico

Según las principales casas de apuestas, Peñarol es apenas favorito para ganarle a Botafogo en este cruce por la revancha.

Betsson: gana Peñarol (2,58), empate (3,30), gana Botafogo (2,68)

Bet365: gana Peñarol (2,63), empate (3,30), gana Botafogo (2,70)

Betano: gana Peñarol (2,72), empate (3,00), gana Botafogo (2,87)

1XBet: gana Peñarol (2,64), empate (3,20), gana Botafogo (2,86)

Coolbet: gana Peñarol (2,65), empate (3,27), gana Botafogo (2,88)

Doradobet: gana Peñarol (2,71), empate (3,00), gana Botafogo (2,90).

Botafogo nunca ha pedido contra Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP

Historial de Peñarol vs Botafogo

Así está el balance de los enfrentamientos previos entre Peñarol y Botafogo. Los basileños tienen la ventaja.

Botafogo 5-0 Peñarol | Copa Libertadores 2024

Peñarol 2-2 Botafogo | Copa Libertadores 1973

Botafogo 4-1 Peñarol | Copa Libertadores 1973.

¿Dónde jugarán Peñarol vs Botafogo?

El escenario de este compromiso será el Estadio Centenario de Montevideo. Originalmente estaba previsto que el encuentro se lleva a cabo en el estadio Campeón del Siglo, recinto propiedad de Peñarol, pero las restricciones impuestas por la Conmebol obligaron al cambio de sede.

Peñarol vs Botafogo: previa

Peñarol intentará cerrar con honor una llave que tiene prácticamente perdida desde que se llevó a cabo el juego de ida, en Río de Janeiro. Su verdugo en aquella localidad fue Botafogo, que no lo perdonó en lo más mínimo y le endosó un doloroso 5-0 histórico.

Jefferson Savarino (2), Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus decidieron la suerte del conjunto carbonero en el primer cruce. Tan solo un empate le basta al Fogao para instalarse en su primera final de Copa Libertadores, donde aguarda Atlético Mineiro, que derrotó a River Plate en la otra semifinal.

¿Cómo ver Peñarol vs Botafogo ONLINE?

Si no quieres perderte el Peñarol vs Botafogo por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus. En esta plataforma podrás ver todos los partidos de la Conmebol Libertadores 2024 desde la mayoría de países de Latinoamérica.