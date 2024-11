Tras el triunfo de la 'U': ¿Como se definirá al ganador del Torneo Clausura 2024?

Universitario venció con tranquilidad a Cienciano y obligó a Alianza Lima a estar pendiente por un revés de los cremas en Andahuaylas para ganar el segundo torneo de la temporada y forzar unos play-off.

Los blanquiazules no dependen de sí mismos, pues recordemos que la diferencia de gol con el conjunto dirigido por Fabián Bustos es de 6 tantos, por lo que los de Matute necesitarían conseguir un milagro absoluto frente a Cusco FC para no estar pendientes del duelo de los cremas.

Lo primordial es vencer a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva, ya que, si eso no se da, todo será en vano. Luego de ello, Alianza Lima necesita que Los Chankas empaten o derroten a Universitario en Andahuaylas, para que de esta manera los de La Victoria lleguen a las 39 unidades y el elenco de Ate se quede en 37 o 36 en caso de que no sume de visitante. Así, los íntimos se alzarían con el título del Torneo Clausura y forzarían semifinales ante Sporting Cristal. No obstante, esto solo es si es que la ‘U’ no logra vencer en su próximo partido. Y es que si los cremas consiguen un triunfo, todo cambiará drásticamente para el cuadro que actualmente tiene a Mariano Soso como director técnico, ya que suponiendo derroten 1-0 a Los Chankas, Alianza tendría que derrotar por 8 goles de diferencia a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva.

Si los merengues vencen 2-0, esa cifra aumentará y la escuadra aliancista deberá ganar por 9 tantos, y así sucesivamente. Por ello, es prácticamente imposible que el equipo blanquiazul dependa de sí mismo, por lo que debe esperar que Fabián Bustos y compañía tropiecen en su aventura por la región Apurímac.

Según la programación de la Liga 1, ambos cotejos se llevarán a cabo de manera simultánea el domingo, a partir de las 3 p.m. A esa misma hora también jugará Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos.