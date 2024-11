Olimpia no tuvo piedad de Cerro Porteño en el superclásico de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Primera División de Paraguay. El Decano goleó a su rival por 3-0 gracias a los tantos de Erik López, Richard Ortiz y Manuel Capasso. Con este resultado, los dirigidos por Martín Palermo se mantiene como únicos líderes del segundo certamen del año.

Olimpia vs Cerro Porteño EN VIVO por el Clausura de Paraguay 17:26 ¡Final del partido! Olimpia goleó 3-0 a Cerro Porteño y sigue en lo más alto del Torneo Clausura. 17:05 No encuentra el descuento Cerro Minuto 70: el cuadro blaugrana intenta por las bandas, pero no logra marcar el descuento en el clásico. 16:48 ¡El palo salva a Olimpia! Minuto 55: Da Costa le pegó en el área, pero su remate dio en el travesaño. 16:38 ¡Arranca el segundo tiempo! Cerro Porteño necesita remontar 3 goles para no alejarse del título en el Torneo Clausura. 16:21 ¡Final del primer tiempo! En un partidazo, Olimpia da el golpe ante Cerro Porteño y lo golea 3-0. 16:20 Goooooooooooool de Olimpia Minuto 45: Manuel Capasso apareció con un cabezazo para anotar el tercero en la agonía del primer tiempo. 16:10 Cerro empieza a apretar Minuto 35: el conjunto blaugrana presiona en campo del Decano y busca el descuento antes de finalizar la primera parte. 16:03 Da Costa genera peligro Minuto 29: el delantero intentó una pirueta, pero no logró conectar. El Ciclón se acerca al descuento. 15:55 Aguayo intenta soprender Minuto 21: la joven promesa de Cerro intentó generar peligro en el arco de Olveira. 15:46 Cerro no logra reaccionar Minuto 13: el conjunto blaugrana no se recupera de los 2 goles del Decano y le cuesta generar chances de peligro. 15:41 ¡Goooooooolazo de chalaca! Minuto 7: ¡Impresionante! Richard Ortíz sacó una espectacular chalaca y anotó el 2-0 en el clásico. 15:37 Goooooooool de Olimpia Minuto 3: López apareció para tomar un rebote y anotar el 1-0 de Olimpia en el clásico. 15:32 ¡Comenzó el clásico! ¡Ya se juega! Olimpia y Cerro Porteño se enfrentan en el clásico por el Torneo Clausura. 15:15 Alineaciones confirmadas Así formarán Olimpia y Cerro Porteño en el decisivo clásico del torneo paraguayo. - Alineación de Olimpia: Gastón Olveira; César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capasso y Facundo Zabala; Rodney Redes, Alex Franco y Richard Ortiz; Hugo Fernández, Erik López y Hugo Benítez. - Alineación de Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alan Núñez, Lucas Quintana, Javier Báez y Diego León; Enzo Giménez y Robert Piris da Motta; Gabriel Aguayo, Rafael Carrascal y Federico Carrizo; Francisco Da Costa.

¿Cómo ver Olimpia vs Cerro Porteño ONLINE?

Si no quieres perderte el Olimpia vs Cerro Porteño por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports o mediante el aplicativo Tigo Sports app (solo en Paraguay). En el caso de que no tengas acceso a ninguna de estas plataformas, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

¿Dónde juegan Olimpia vs Cerro Porteño?

El escenario que acogerá el partido de la Primera División de Paraguay será el Estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb. Este recinto se ubica en la ciudad de Asunción y cuenta con capacidad para más de 32.000 espectadores.

Alineaciones Olimpia vs Cerro Porteño

Alineación de Olimpia: Gastón Olveira; César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capasso y Facundo Zabala; Rodney Redes, Alex Franco y Richard Ortiz; Derlis Gonzáles, Lucas Pratto y Hugo Benítez.

Olimpia vs Cerro Porteño: historial reciente

Estos son los resultados de los últimos 5 partidos que disputaron por la Primera División de Paraguay.

Cerro Porteño 1-1 Olimpia | 18 de agosto del 2024 | Primera División de Paraguay

Cerro Porteño 1-1 Olimpia | 12 de mayo del 2024 | Primera División de Paraguay

Olimpia 1-1 Cerro Porteño | 17 de febrero del 2024 | Primera División de Paraguay

Olimpia 0-0 Cerro Porteño | 29 de octubre del 2023 | Primera División de Paraguay

Cerro Porteño 1-1 Olimpia | 13 de agosto del 2023 | Primera División de Paraguay.

Olimpia vs Cerro Porteño: apuestas

