[En Vivo] Carlos A. Mannucci vs. Junior: ¿a qué hora ver el partido por la Noche Tricolor 2023?

Carlos A. Mannucci vs. Junior EN VIVO se juega, este miércoles 11 de enero a las 8.00 p. m., por la Noche Tricolor 2023. El encuentro se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo y no tendrá transmisión oficial. No obstante, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del evento de presentación del cuadro carlista.

Carlos A. Mannucci vs. Junior: ficha del partido

Noche Tricolor 2023 Carlos A. Mannucci vs. Junior Fecha Miércoles 11 de enero Hora 8.00 p. m. Transmisión La República Deportes Lugar Estadio Mansiche

¿A qué hora ver Carlos A. Mannucci vs. Junior?

El show previo de musicos y presentación del plantel iniciará a las 5.30 p. m. El compromiso entre Carlos A. Mannucci vs. Junior iniciará a las 8.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

México: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 9.00 p. m

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay: 10.00 p. m.

Noche Tricolor 2023. Foto: Carlos A. Mannucci/Twitter

¿Dónde ver Carlos A. Mannucci vs. Junior?

El partido entre el equipo de Trujillo y el club de Barranquilla no tendrá transmisión oficial , según lo mencionado por el club carlista.

¿Dónde ver Carlos A. Mannucci vs. Junior ONLINE?

La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso, en el cual llevará minuto a minuto toda la información del duelo en Trujillo.

¿Dónde juegan Carlos A. Mannucci vs. Junior?

El encuentro este la escuadra carlista y el combinado colombiano se disputará en el Estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo, La Libertad. El recinto fue inaugurado en el 12 de octubre de 1946 y tiene capacidad para 23.214 espectadores.