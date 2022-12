Lewandowski tiene un sueño por cumplir: “Me gustaría jugar con Messi antes de retirarme”

El Argentina vs. Polonia de la tercera fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022 no solo significó la clasificación de ambas escuadras a los octavos de final, sino también el encuentro de dos grandes figuras como Lionel Messi y Robert Lewandowski. Tras el final del partido, ambos jugadores fueron captados conversando amenamente en medio de la cancha. Si bien se desconoce el contenido de aquella plática, muchos hinchas del Barcelona se ilusionaron con ver a ambos con la camiseta blaugrana .

A pocos días del reinicio de la Liga Santander, Mundo Deportivo entrevistó a Lewandowski y le consultó por aquella posibilidad de verlo junto a la ‘Pulga’.

“Juntarnos no depende de mí. Por supuesto me gustaría jugar con él (Messi) antes de retirarme, más porque ahora vemos que juega más como un ‘playmaker’, quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros, aunque sigue marcando. Pero comparando con otros tiempos, ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado ”, comentó.

Argentina venció 2-0 a Polonia en Qatar. Foto: AFP

PUEDES VER: Luis Suárez rechazó una millonada en Arabia Saudita para jugar con un campeón de Libertadores

Asimismo, el exjugador del Bayern Múnich se rindió ante el nivel del argentino y dejó en claro que es el máximo favorito para el Balón de Oro .

“Hay quizá un jugador más que juega en su mismo club, pero solo hay una Copa del Mundo que decide quién lo va a ganar esta temporada y Leo está ahora en la primera posición con seguridad. Esto por lo que ha conseguido que significa todo para él. Ahora puede disfrutarlo”, comentó.