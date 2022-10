La última esperanza de la selección peruana para intentar jugar el Mundial Qatar 2022 luego de perder el repechaje es el TAS. Así como su similar de Chile, la FPF elevó un reclamo al tribunal deportivo internacional para pedir la sanción de Ecuador por el caso Byron Castillo, aunque la mayoría de hinchas considera inútil este esfuerzo.

Desde Estados Unidos llegó una noticia que parecería confirmar el sentir de la afición. De acuerdo con el periodista Juanjo Buscalia, de la cadena Fox Sports, el TAS optaría por no ir en contra del fallo previo de la FIFA, el cual desestimó la apelación contra Castillo al considerar que no se proporcionaron pruebas contundentes para sostener la afirmación de que el jugador no tiene la nacionalidad ecuatoriana.

“El TAS no va a dar lugar al reclamo ni de Chile ni de Perú, es decir, va a seguir el lineamiento de la FIFA. Lo que me dicen es que no va a pasar nada; a 10 días del comienzo del Mundial, no va a ser favorable para el pedido ni de Chile ni de Perú. Ecuador va a estar sin ningún problema en el partido inaugural”, informó el comentarista en el programa “Fox deportes”.

“La FIFA en su fallo dice que no importa dónde nació Byron Castillo, lo que importa es su nacionalidad. Hubo una investigación previa por parte de la justicia ecuatoriana y ahí salió que independientemente de si nació en Colombia y Ecuador, él jugó todas las Eliminatorias con la nacionalidad ecuatoriana perfectamente otorgada por el Poder Judicial de Ecuador”, agregó Buscalia.

¿Qué piden Perú y Chile al TAS?

Aunque tanto la Bicolor como la Roja coinciden en su pedido de que la Tri sea excluida de Qatar 2022, existen algunas diferencias entre lo que solicitan formalmente ambas federaciones, evidentemente cada una velando por sus propios intereses.

“La FPF solicita que Ecuador sea excluido de la Copa del Mundo de la FIFA 2022 y sea reemplazado por Perú, que era el equipo mejor ubicado en la tabla después de Ecuador”, menciona el comunicado del TAS acerca de la intervención de Perú.

Comunicado enviado por el Tribunal Arbitral del Deporte. Foto: TAS

Sobre Chile, el mismo documento indica que “la FFCH solicita al TAS que determine que el jugador no era elegible en los ocho partidos que disputó en las eliminatorias, y que considere dichos partidos perdidos por Ecuador, lo que colocaría a Chile en la cuarta posición de las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022″.