¿Cuándo juega Manchester City vs. Manchester United por la Premier League 2022-23?

Manchester City vs. Manchester United protagonizarán una edición más del derbi de Manchester este domingo 2 de octubre por la novena jornada de la Premier League 2022-23, desde las 8.00 a. m. (hora peruana). La transmisión del duelo entre ciudadanos y diablos rojos estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus . También podrás seguir el minuto a minuto y los resultados de los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Previa Manchester City vs. Manchester United

¿A qué hora ver Manchester City vs. Manchester United?

El derbi entre Manchester City vs. Manchester United está pactado para este domingo 02 de octubre a las 8.00 a. m. (hora peruana).

Perú, México, Ecuador, Colombia: 8.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 09.00 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 10.00 a. m.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Manchester United?

La transmisión del partidazo entre Manchester City vs. Manchester United estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

Argentina: ESPN y Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

México: Paramount+

Perú: ESPN y Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver Manchester City vs. Manchester United en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.